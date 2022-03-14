طريقة تخزين الليمون في البيت.. عصير ومخلل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الليمون أساسي في المطبخ، وكذلك للطهي، لما له فوائد عديدة، إذ يضيف نكهة ليس لها مثيل بشكل عام للأكلات يوميا، لذا يعرض «هن» خلال السطور التالية طرق مختلفة لتخزين الليمون في البيت سواء عصير أو كامل أو مخلل، وذلك بحسب خبراء الطبخ والشيف نجلاء الشرشابي لقناة سي بي سي سفرة.

طريقة تخزين عصير الليمون الطازج

بداية يغسل الليمون بقشره جيدًا بالماء البارد، حتى التأكد من نظافته.

تقطع كل حبة ليمون إلى نصفين وتعصر.

يمكنك عصرها بالعصارة أو بيدك.

يجب التأكد من إخراج بذرها كله.

تصفى الكمية المعصورة جيدا باستخدام مصفاة ذات ثقوب صغيرة، ويجب عمل تلك الخطوة فهي ضرورية من أجل الحصول على عصير ليمون صافي.

يصب الليمون بعد أن يصفى تماما في زجاجات زجاجية نظيفة ومعقّمة من أجل التخزين.

يجب تجنب تخزين عصير الليمون في الزجاجات البلاستيكية، لأنها تؤثر على طعم عصير الليمون وتفسده وتمرره.

تترك مساحة كافية لعصير الليمون حتى يتمدد أثناء عملية التجميد في الفريزر، ولا يجب ملأ الزجاجة على آخرها.

تغلق الزجاجات ولكن ليس بإحكام شديد حتى يتاح فتحها بسهولة عند الحاجة إلى الاستخدام.

عند الاستعمال، تخرج الزجاجات من الفريزر قبل وقت حتى تذوب قليلاً، وترج جيدًا قبل الاستخدام وتؤخذ الكمية التي تحتاجها منها ومن ثم تعاد إلى الفريزر.

يخزن عصير الليمون النقي في مكعبات الثلج في الفريزر، لعند تناول الليمون.

ويجب الإشارة إلى أن تخزين الليمون المخلل مختلف عن تخزين الليمون الطازج.

طرق تخزين الليمون الطازج الكامل

يحفظ الليمون الطازج على رف الثلاجة لفترة تدوم إلى أكثر من أسبوع.

في حالة شق الليمونة نصفين تحفظ نصف الليمونة بعد تغلفتها بكيس بلاستيك أو ألمنيوم فويل، وليكن يجب استخدامها بعد يومين بحد أقصى.

يحفظ الليمون لمدة شهر طازجا بوضعه داخل برطمان مملوء بالماء.

يظل الليمون طازجا لمدة شهر بوضعه في وعاء محكم الغلق، أو داخل كيس بسحاب.

درجة الحرارة المثالية لتخزين الليمون الأصفر بين 4 و10 درجات مئوية، وبالنسبة لمعظم الثلاجات تكون الأرفف الوسطى أو أرفف الأبواب بهذه الدرجة.

تحفظ شرائح الليمون داخل أكياس بدون هواء في الثلاجة ولكن يجب أن تكون محكمة الغلق.

يمكن تجميد شرائح الليمون بوضعها على ورق ألومنيوم في الفريزر، وبعد تجميدها توضع داخل أكياس مغلقة في الفريزر.

طريقة تخزين الليمون المخلل

تعصر من 3 إلى 5 ليمونات في وعاء محكم الغلق يمكن فيه تخزين الليمون المخلل، والاحتفاظ بعصير 4 ليمونات.

تقطع كل ليمونة من الأعلى إلى نصف مرتين بحيثتكون أرباع مع تركها متصلة من طرف واحد.

يفرك الملح على الأسطح المقطوعة، ثم يجب إعادة الليمون إلى أصله، مع تغطية قاع البرطمان بمزيد من الملح.

توضع جميع قطع الليمون في الداخل، وتضغط جيدا إذا لزم الأمر، ثم يرش الملح على كل طبقة كم طبقات الليمون.

اضغطي على الليمون لإخراج العصائر منه، ويضاف الفلفل وأوراق اللورى إلى البرطمان، ثم يعصر الليمون الإضافي في البرطمان حتى يغطي العصير كل الليمون.

يغلق البرطمان ويترك لينضج في درجة حرارة الغرفة الباردة مع رج البرطمان كل يوم لمدة 3 إلى 4 أسابيع أو حتى تصبح القشور طرية.

بعد ذلك يمكن تخزينه في الثلاجة.

لاستخدام الليمون المخلل تزال الطبقة العليا الموجودة على الليمون، مع إضافة المزيد من الليمون الطازج إلى المحلول الملحي أثناء استخدامه.

ويمكن تقديم الليمون المخلل مع مختلف الاكلات اليومية سواء في الغداء أو مع وجبة العشاء.