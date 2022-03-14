فرصة للشراء.. أسعار الحقائب النسائية في عروض عيد الأم (تبدأ من 100جنيه)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتنافس المحلات والمواقع التجارية الشهيرة على تقديم أفضل العروض على منتجاتها بمناسبة عروض "عيد الأم" الذي يحل علينا يوم 21 مارس من كل عام.

"الخليج 365" يستعرض لكم عروض تخفيضات الحقائب وفقا لموقع "أمازون".

-شنطة حريمي يد وكروس، لونها أسود، بـ 106 جنيها.

للشراء:اضغط هنا

- شنطة كروس جلد صناعي بحزام للكتف وبسلسلة، لونها أسود، ‎بـ 255 جنيها.

للشراء:اضغط هنا

- شنطة يد، لونها كحلي، بـ 201 جنيها.

للشراء:اضغط هنا

شنطة كروس، لونها بني، بـ 150 جنيها.



للشراء:اضغط هنا

- شنطة بوكس متوسطة الحجم، لونها نبيتي، بـ 126 جنيها.

للشراء:اضغط هنا

- شنطة يد للنساء، لونها بيج، بـ 220 جنيها.

للشراء:اضغط هنا

- شنطة يد حريمي، لونها رمادي، بـ 210 جنيها.

للشراء:اضغط هنا

- حقيبة جلد بسوستة ويد علوية وحزام للكتف، لونها رصاصي فاتح، بـ 350 جنيها.

للشراء:اضغط هنا