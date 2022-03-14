إلى جانب كورونا.. هذه الأمراض شديدة العدوى وتحتاج إلى المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إلى جانب فيروس كورونا، حان الوقت لمراقبة الأمراض الأخرى أيضًا، تمت مناقشة أعراض كوفيد على نطاق واسع ولكن منذ عام 2020 قللنا من مراقبتنا لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

تشكل هذه الأمراض هجومًا لاذعًا على حياة البشر كل موسم ومن الضروري فهم أعراضها والتعامل معها قبل فوات الأوان.

أمراض الجهاز التنفسي مثل كوفيد مسؤولة عن الوفيات في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن "أمراض الجهاز التنفسي هي الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويعاني حوالي 65 مليون شخص من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، ويموت 3 مليون شخص بسببه كل عام، مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

أمراض الجهاز التنفسي مثل السل والالتهاب الرئوي والإنفلونزا شديدة العدوى ومعدية، كل عام تُزهق أرواح كثيرة بسبب هذه الأمراض، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، العقدية الرئوية، المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ، الفيروس المخلوي التنفسي والمتكيسة الرئوية هي الأنواع الشائعة من مسببات الأمراض التي تسبب الالتهاب الرئوي، يتسبب هذا المرض في 14٪ من وفيات الأطفال كل عام.

الالتهاب الرئوي شديد العدوى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للفيروسات والبكتيريا التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه أن تصيب الرئتين إذا تم استنشاقها، وقد تنتشر أيضًا عن طريق الرذاذ الذي يحمله الهواء من السعال أو العطس، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتشر الالتهاب الرئوي عن طريق الدم، خاصة أثناء الولادة وبعدها بفترة قصيرة.

الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي هي ضيق التنفس والألم في التنفس، تمتلئ الأكياس الصغيرة الموجودة في الرئتين والتي تسمى الحويصلات الهوائية بالقيح والسوائل مما يحد من قدرة التنفس للفرد.

الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي هي ألم الصدر والسعال والتعب وانخفاض درجة حرارة الجسم والغثيان والإسهال والقيء والتعرق والقشعريرة.

مرض السل

مرض السل سببه المتفطرة السلية وهو مرض رئوي، وهو المرض القاتل الأول في العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية "توفي ما مجموعه 1.5 مليون شخص بسبب السل في عام 2020 (بما في ذلك 214000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية).

في جميع أنحاء العالم، يعد السل هو السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة وثاني قاتل معدي بعد كورونا (فوق فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز)،" كما قالت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2021.

تم العثور على حوالي نصف حالات السل الموجودة في جميع أنحاء العالم في بنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا، وإذا تم تشخيص مرض السل مبكرًا، فيمكن علاجه.

يتم رصد مرض السل عندما يستمر سعال الدم والمخاط لأكثر من ثلاثة أسابيع، من بين الأعراض الأخرى لمرض السل، ألم الصدر، وصعوبة التنفس، وفقدان الوزن غير المقصود، والتعب، والحمى، والتعرق الليلي، والقشعريرة.

الإنفلونزا

ارتبطت الإنفلونزا ارتباطًا وثيقًا بكورونا حتى تم اكتشاف الأعراض المميزة لكلا المرضين.

هناك 4 أنواع من فيروسات الإنفلونزا الموسمية ، أنواع A و B و C و D ، مما يجعلها عبئًا مرضيًا على مدار العام، يقول تقرير لمنظمة الصحة العالمية: "في جميع أنحاء العالم، من المقدر أن تؤدي هذه الأوبئة السنوية إلى ما يقرب من 3 إلى 5 ملايين حالة من الأمراض الشديدة، وحوالي 290.000 إلى 650.000 حالة وفاة في الجهاز التنفسي".

الأعراض الشائعة للإنفلونزا هي الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتعب وسيلان الأنف والتهاب الحلق، إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين، يجب إجراء اختبار للإنفلونزا. على الرغم من تعافي العديد من الأشخاص منه، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا في العديد من الأشخاص الآخرين ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوفاة.

مرض الحصبة

مرض معدي آخر أودى بحياة ما يقرب من 1،40،000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2018 هو الحصبة.

تسبب الحصبة فيروس من عائلة الفيروسة المخاطانية وينتقل عن طريق الاتصال المباشر والهواء.

من الأعراض الشائعة لمرض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة، والتي تبدأ عادةً بعد 10-12 يومًا من التعرض للفيروس وسيلان الأنف والسعال والعيون الدامعة والبقع البيضاء الصغيرة، بعد عدة أيام من الإصابة، يظهر الطفح الجلدي على الوجه والرقبة ويختفي بعد 5-6 أيام.

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