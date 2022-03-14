طريقة تخزين البطاطس.. 5 فوائد مذهلة تدفعك لتناولها يوميا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شرائح البطاطس المقلية، واستخداماتها المتعددة التي لا حصرلها يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، إذا جرى تخزينها بطريقة صحيحة، لأن ثمار البطاطس غالبا ما تفقد نضجها وتذبل أو تتلف إذا لم تحفظ جيدا، لذا يستعرض «هن» خلال السطور التالية، طريقة تخزين البطاطس للشيف نجلاء.

طريقة تخزين البطاطس

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تخزين البطاطس في خمس خطوات:

- شراء أفضل أنواع البطاطس، ثم غسلها جيدا وتقشيرها.

- تقطع البطاطس قطع سميكة للقلي أو للطبخ حسب الرغبة.

- في إناء عميق يغلي على النار به خل وماء نضع البطاطس بها.

- وضع البطاطس في الماء المغلي لمدة تتراوح بين 3 دقائق إلى 4 دقائق، ثم يجرى إزالتها ووضعها في ماء به ثلج أو ماء بارد، لمدة دقيقة ثم تجفف بفوطة نظيفة.

- تحفظ البطاطس في أكياس بعد وضع كمية مناسبة من الزيت عليها، وبعدها تخزن في الفريزر وتخرج عند الحاجة.

استخدامات البطاطس المجففة بعد التخزين

بعد معرفة طريقة تخزين البطاطس يمكن معرفة أكثر من طريقة لطهي البطاطس المجففة، كالآتي:

طريقة عمل مكعبات البطاطس بالدقة بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

المكونات:

كيلو بطاطس مكعبات مسلوقة أو متخزنة

6 فصوص ثوم صحيح

فلفل رومى أخضر

فلفل أخضر حار

فلفل رومى أحمر

ملعقة كبيرة عصير ليمو

ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كركم

طريقة تحضير مكعبات البطاطس بالدقة

في إناء كبير نقوم بإحضار 1 كيلو من البطاطس المخزنة في أكياس بالفريزر، ونتركها تفك من الثلج.

يمكن تسخينها في الميكروويف على نار هادئة، وإذا كانت البطاطس المجففة على شكل قطع كبيرة تقطع على هيئة مكعبات.

- ولعمل دقة البطاطس نقوم بالآتي:

نضع 6 فصوص من الثوم في الكبة الكهربائية، ثم نضيف ثمرة من الفلفل الرومي الأحمر والأخضر والفلفل الحار الأخضر إلى فصوص الثوم، وبعدها نضع التوابل، والتي عبارة عن ملعقة صغيرة من الآتي «الكمون والكزبرة الجافة والملح والكركم» ونضيف الخل وعصير الليمون، وتضرب المقادير بشكل جيد لتصبح خليط ناعم.

في وعاء عميق نضع كلا من الدقة بمقدار ملعقتين كبيرتين، ويضاف إليهم نفس المقدار من زيت الزيتون، ويقلب حتى تتمزج المكونات.

نضيف مكعبات البطاطس إلى الإناء وتقلب جيدا حتى تمتص المكعبات الخليط، ثم نقوم بوضعها في طبق تقديم وتزين بالبقدونس والخضار.

الاحتفاظ بباقي الدقة في برطمانات زجاجية للاستفادة منها في وقت آخر.

فوائد البطاطس المجففة أو المخزنة

- تعد طريقة تخزين البطاطس من أفضل الطرق للحفاظ عليها، ويمكن استخدامها لاحقا كما أن البطاطس بشكل عام لها الكثير من الفوائد الصحية، منها ما قالته الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة لـ«هن»:« البطاطس خضار نشوي سعراتها عاليه يجب الحرص عند تناولها وبالنسبة بفوائدها فهي فيها بوتاسيوم وماغنسيوم مفيدة جدا لمرضى الضغط، وفيها فيتامين c وحديد، وعند تناولها لازم تتعمل مسلوقه علشان تحتفظ بقيهتها الغذائية، لأنها تؤثر على مرضى السكر، ويجب تناولها على حسب وحدات النشويات، أما التخزين للبطاطس فهو مش بيأثر عليها ولا تفقد قيمتها الغذائية»