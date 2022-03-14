المصرية الفائزة بجائزة الإعلام البحري في الإمارات: نجحت لهذه الأسباب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت عفت مصطفى، المصرية الفائزة بجائزة الإعلام البحري في الإمارات، إنها حصدت على الجائزة بعد اختيارها ضمن الـ100 سيدة مؤثرة في العالم العربي، موضحة أن الإعلام البحري قطاع جديد اكتشفته بحكم تواجدها وعملها في المجال البحري، ويهدف لتسليط الضوء على القطاع البحري، لدوره الحيوي الهام خلال جائحة كورونا، وعقب إغلاق أغلب المطارات الدولية، والذي يمثل نحو 30% من ناتج الاقتصاد القومي.

ضرورة التعريف بقطاع الإعلام البحري

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنها تهدف دائما تعريف الأفراد بقطاع الإعلام البحري وتأثيره على المواطن، مبينة أن الجائزة التي حصلت عليها تقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عاما، وتقدم في ألمانيا والهند، مؤكدة أن الجائزة جرى اختيارها بناء على السمعة والإسهام الفردي للأشخاص للقطاعات التي يعملون فيها.

دراستها لمجال الإعلام

وأشارت المصرية الفائزة بجائزة الإعلام البحري في الإمارات، إلى أن الشركة المقدمة للجائزة كان لديها إجماع لإعطائها الجائزة بتصويت وصل إلى 90% من مجمل الأصوات، مبينة أنها شاركت منذ 10 سنوات في الإعلام البحري وتعمل منذ هذه السنوات من أجل التعريف بالإعلام البحري عقب دراستها مجال الصحافة الحديثة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مبينة أنها أم لطفلين ودرست الماجستير، وحاليا تعمل على تسجيل الدكتوراه وزوجها يدعمها.