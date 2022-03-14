أفكار هدايا عيد الأم حسب برج والدتك.. «هات اللي يفرحها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم، ما يجعل الأبناء يبحثون عن أفضل الهدايا لتقديمها للأمهات، وتحديدا يوم 21 مارس، ولكن يجد البعض صعوبة في اختيار الهدية المناسبة.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، الهدايا المناسبة في عيد الأم على حسب المواليد، وما يفضله كل برج فيما يلي بالتفاصيل.

برج الجدي

صاحبة برج الجدي يمكن جلب لها ماركات عالمية والابتعاد تماما عن شراء الهدايا الرمزية لها، ويمكن أيضا شراء الأشياء التي تحتوي على قيمة تاريخية أو لها ذكريات بالماضي.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو تحب أن تشتري لها هدية مصنوعة خصيصا لها أي مختلفة عن الآخرين.

برج الجوزاء

يمكن شراء لصاحبة برج الجوزاء الأجهزة التكنولوجيا مثل لاب توب أو سماعات أو هاتف ذكي، أو دعوة في مكان متميز مع المقربين لها.

برج الحوت

صاحبة برج الحوت يمكن تقديم لها دعوة للسينما أو الأوبرا أو أي مكان مميز، وكذلك تحب البحر لذا يمكن شراء لها أي شيء متعلق بذلك.

برج الحمل

صاحبة برج الحمل يمكن شراء لها هدية عليها اسمها مثل على محفظة أو سلسلة أو أساور.

برج الثور

صاحبة برج الثور تفضل شراء لها الذهب أو مستحضرات التجميل للبشرة، وكذلك الماركات العالمية.

برج العذراء

يمكن تقديم لصاحبة برج العذراء كتاب أو دعوة بمسرحية أو النباتات أو منتجات صحية أي هدايا متعلقة بالثقافة.

برج القوس

تحب صاحبة برج القوس تقديم لها دعوة للسفر، في أي بلد أو يمكن الخروج بمكان جديد بالنسبة لها.

برج السرطان

يمكن تقديم لصاحبة برج السرطان هدايا الفضة أو المجوهرات أو الإكسسوار، وخاصة الذي يكونه به اللولي، أو كاميرا.

برج الأسد

تحب صاحبة برج الأسد الذهب والهدايا السينية، وأن تكون من ماركات عالمية.

برج العقرب

تحب صاحبة برج العقرب الهدايا الغريبة، مثل منتجات الجلد.

برج الميزان

يمكن تقديم لصاحبة برج الميزان هدايا مستحضرات التجميل أو دعوة للرقص، أو شراء الشمعدان والشمع، بشكل عام هدايا مرتبطة بالجمال.