طريقة تخزين البامية الخضراء والجافة.. وداعا لزيادة الوزن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البامية من الأكلات الشعبية ذات المذاق المميز، ولها الكثير من المحبين حول العالم، وأحد المحاصيل الصيفية التي يمكن تخزينها لكي يسهل الحصول عليها في الشتاء، لذا تعتبر من الأكلات المحببة في العزومات والطواجن، وتهتم ربات البيوت معرفة طريقة تخزين البامية بنوعيها الخضراء والناشفة أو الجافة، وهذا ما يعرضه «هُن» خلال السطور التالية حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة تخزين البامية

أولاً طريقة تخزين البامية الخضراء

خطوات بسيطة في طريقة تخزين البامية تعتبر من أسهل ما يكون لكي تستمر لأطول فترة ممكنة.

- أولاً يتم شراء البامية الخضراء الطازجة، وبعدها تقمع البامية لكي تظل محافظة على قوامها وسمكها، ثم توضع في مياه مغلي على النار لكي تأخذ غلوة واحدة، ثم تخرج في مياه باردة أو مياه عادية مع قطع ثلج لكي تظل محافظة على لونها.

وفي الخطوة الأخيرة تصفى البامية جيدا، وتترك حتى تنشف على قماشة نظيفة، وتحفظ في أكياس بلاستيك في فريزر الثلاجة لكي تستمر لأطول مدة ممكنة.

طريقة تخزين البامية الجافة

هناك طريقة أخرى سهلة وسريعة من افضل طرق تخزين البامية، وهي تجفيفها تحت أشعة الشمس، وذلك في عدة خطوات منها الآتي:

- الحرص على شراء البامية الطازجة ثم تقطيعها إلى شرائح، على سبيل المثال ثلاث قطع لكن بعد غسلها جيدا.

- توزيع قطع البامية في الصواني وتغطيتها بغربال أو غطاء خفيف يسمح بدخول اشعة الشمس إليها ويبعد عنها الحشرات

- ترك صواني البامية تحت أشعة الشمس لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام في طقس مشمس مع قليل من الهواء ونسبة رطوبة لكي تجفف بسرعة.

- بعد تجفيف البامية تحت أشعة الشمس، تخزن في برطمانات زجاجية، ووضعها في مكان بعيد، ويمكن أيضا حفظها في فريزر.

الفوائد الصحية للبامية

بالنسبة لفوائد البامية، قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة لـ «هن»:«البامية من الخضروات اللي فيها فيتامينات مهمه للمناعة وتقويتها Ace ودول مهمين جدا، بالإضافة إلى كونها لها دور في تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لأن الكوليسترول يقل بالأكل الصحي قليل النشويات وكمان قليل من الأكلات المقلية و الزبدة و السمن المصنع وازود الدهون الصحيه زي زيت الزيتون و بذور الكتان و الشيا و المكسرات النيه في حدود المسموح والرياضة والبامية من الاكلات الصحية المفيدة لكدا»

- البامية من الاكلات المفيدة لصحة القلب لأن هلام البامية هو المسؤول عن تنظيم الكوليسترول، وأيضا يساعد في عملية الهضم كما أن مضادات الأكسدة في البامية تعمل على تقليل التهاب الدماغ، وفقا لموقع Webmd الطبي.

تعتبر البامية من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والمليئة بالعناصر الغذائية، تحتوي على فيتامين سي الذي يدعم وظيفة المناعة، وهي أيضاً غنية بفيتامين K الذي يساعد الجسم على تجلط الدم عند الإصابة.