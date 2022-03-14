الامارات | أعراض نقص فيتامين د .. انتبهوا إلى هذه العلامات التحذيرية !

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين د .. انتبهوا إلى هذه العلامات التحذيرية ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وكلاهما ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وإذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين د فقد تشعر بالتعب طوال اليوم وآلام وضعف العضلات والشعور بالاكتئاب، على الرغم من الراحة أو النوم جيداً.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن من بين الأعراض الأخرى لنقص فيتامين د قد يكون من بينها المشي المتمايل أو الألم المزمن المنتشر في الجسد، وآلام العظام في أسفل الظهر والحوض والقدم.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن الهيئة قولها إنه لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، على الرغم من أنه يمكنك تناولها من المكملات الغذائية، وينتج فيتامين د داخل الجسد عندما تصطدم الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس بالجلد وتحفز تكوين هذا الفيتامين.

وهناك عدة فوائد لفيتامين د، أهمها أنه يساعد على تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، مما يتيح تمعدن العظام الطبيعي، ويمنع التشنجات والتقلصات، وعلاوة على ذلك فإن فيتامين د ضروري لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

وفي أشهر الصيف، يحصل غالبية الناس على ما يكفي من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، أما في أشهر الشتاء فقد يحتاج البعض إلى الحصول على مكملات غذائية لهذا الفيتامين بعد أن يجري الطبيب الفحص ويحدد الجرعة اللازمة إن كان المريض بحاجة إلى المكملات.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في فيتامين د قد تؤدي هي الأخرى إلى أضرار صحية، وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن تناول الكثير من مكملات فيتامين د على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم مما قد يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب، وإذا تجاوزت الحد الأقصى فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالغثيان والقيء وفقدان الشهية والعديد من الأعراض الأخرى.

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