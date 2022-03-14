طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء.. 5 فوائد لاغنى عنها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الفاصوليا الخضراء من الأكلات المصرية الشهيرة، التي يحبها الكثير من الأشخاص ويرغبون في تناولها بالعديد من الأوقات، ولها أيضا فوائد مهمة، إذ تمد الجسم بالفيتامينات وتحميه من بعض الأمراض، ولهذا السبب تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء بشكل صحيح للحفاظ عليها طازجة لفترات طويلة ولتناولها في جميع شهور السنة.

لذا يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء في الفريزر للشيف الشربيني.

طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء بالخطوات

- أول خطوة في طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء هي الانتباه جيدا لشراء الفاصوليا الطازجة، مع اختيار القرون الخالية من العيوب غير الذابلة.

- تغسل قرون الفاصوليا جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب والمبيدات العالقة بها.

- تقطع الفاصوليا من الأطراف لإزالة الزوائد.

- ثم تقطع إلى أجزاء صغيرة متساوية في الحجم.

- بعد ذلك توضع كمية مناسبة من الماء في قدر على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

- توضع الفاصوليا في الماء المغلي لمدة دقيقة فقط مع التقليب المستمر.

-ترفع الفاصوليا من الماء، ثم توضع بداخل المصفاة لتصفي من أي ماء متبقي بها.

- تترك الفاصوليا بعيدا حتى تهدأ وتنشف من الماء تماما.

- توضع الفاصوليا المقطعة قطع صغيرة داخل أكياس الثلاجة النايلون.

- أهم خطوة في طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء هي غلق الأكياس جيدا مع الحرص على تفريغ الهواء منها.

-توضع الفاصوليا الخضراء في الفريزر لحين الاستخدام.

فوائد الفاصوليا الخضراء للجسم

تحتوي الفاصوليا الخضراء على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل الحديد والنحاس والألياف، وفيتامين أ، وتتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، وتحتوي أيضا على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها وجبة مناسبة أثناء إتباع الحميات الغذائية، وفق موقع «webmd» الطبي، بالإضافة إلى فوائد أخرى، مثل:

تقوية الجهاز المناعي

تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتساعد أيضا في تقليل فاعلية الجذور الحرة التي تضر بخلايا الجسم المختلفة.

تعزيز صحة العظام

تعد الفاصوليا من المصادر الغنية بالكالسيوم، كما أنها تحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين (k) وفيتامين (A)، والسيليكون الذي يلعب دورا أساسيا في الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

إدارة مرض السكري

انخفاض نسبة الكربوهيدرات ووجود نسبة كبيرة من الألياف الغذائية يجعلها من أفضل الأغذية المناسبة لمرضى السكر، وتساعد على تنظيم مستوى السكر الطبيعي في الجسم.

تقليل مخاطر أمراض القلب

تعتبر الفاصوليا من الخضروات التي تحتوي على مركبات «الفلافونويد» التي تساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تعد الفاصوليا الخضراء واحدة من أكثر الخضروات التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في علاج مشكلات واضطرابات الجهاز الهضمي وأيضا علاج الإمساك والانتفاخ.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

المقادير

2 كوب من الفاصوليا المجمدة أو الطازجة

بصلة مقطعة

ملح وفلفل أسود

عصير طماطم

كزبرة ناشفة

4 ملاعق من الزيت

فصين ثوم مفروم

طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء

- توضع ملعقتين من الزيت في إناء على نار متوسطة.

- يتم إضافة البصل المقطع إلى الزيت مع التقليب حتى يذبل.

- يضاف الثوم المفروم إلى البصل وتقلب المكونات حتى يتغير لون الثوم إلى الذهبي.

- يوضع الملح والفلفل الأسود ورشة من الكزبرة حسب الرغبة.

- تمزج كل المكونات جيدا ثم تضاف الفاصوليا الخضراء إلى المكونات السابقة.

- يضاف عصير الطماطم ثم تقلب المكونات ليتجانس الخليط معا.

- تترك الفاصوليا على النار لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تمام النضج.