طريقة تخزين الموز داخل المنزل بـ4 خطوات.. «احفظيه في الفريزر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تخزين الموز، وصفة تبحث عنها العديد من السيدات لحفظ تلك الفاكهة بطريقة صحيحة لفترة طويلة داخل المنزل، لسهولة استخدامها في أي وقت دون الارتباط بفترة ظهورها في الأسواق، ووضعها داخل العصائر أو الحلوى وغيرها من الأطباق الأخرى، لذلك نستعرض خطواتها لكِ خلال السطور التالية حسب ما تم عرضه على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخزين الموز

1- يُقشر الموز ويُقطع إلى شرائح، أو يتم هرسه حسب الرغبة.

2- في الخطوة التالية رشي عليه كمية بسيطة من عصير الليمون.

3 - قسميه داخل أكياس بلاستيكية وضعيه داخل الفريزر.

4- عليكي تجنب وضعه داخل الفريزر دون أن تقشريه، لأنه سيكون من الصعب تقشيره عند التجمد.

وصفات أخرى يمكنك تقديمها داخل المنزل باستخدام الموز، حسب ما قدم الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

آيس كريم الموز

- المقادير:

موز مثلج

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة زبدة

شيكولاتة مبشورة

فستق

- طريقة تحضير آيس كريم الموز

- قومي بخلط الموز المثلج مع اللبن والزبدة والسكر داخل الكبة الكهربائية.

- يوضع الخليط داخل كاسات التقديم، ويُزين بالفستق والشوكولاتة المبشورة.

- ضعيه في الفريزر حتى التقديم.

طريقة عمل كيك بالموز

- المقادير:

2 كوب دقيق

نصف كوب سمنة

1 كوب سكر

2 بيضة

رشة ملح

2 ملعقة بيكنج بودر

فانيليا

قرفة

نصف كيلو موز

نصف كوب لبن

- طريقة تحضير كيك بالموز

- يوضع الدقيق مع البيكنج بودر ورشة ملح وقلبيهم جيدًا.

- ضعي الموز داخل الخلاط مع البيض والسمن والسكر والفانيليا واللبن والقرفة، واضربيهم بشكل جيد.

- ضيفي الدقيق إلى الخليط وامزجيهم جيدًا.

- يوضع الخليط في صينية مدهونة، ويتم إدخاله إلى الفرن على درجة حرارة 170، لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

بان كيك بالموز والشيكولاتة

- المقادير:

1 ونصف كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 وربع كوب لبن

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة كاكاو

صوص الشيكولاتة:

1 ونصف كوب سكر

ثلاثة أرباع كوب كاكاو

1 وربع كوب ماء

فانيليا

موز

طريقة تحضير بان كيك بالموز والشوكولاتة

- قومي بخلط مقادير البان كيك حتى تحصلي على العجينة في شكل سائل.

- قطعي العجينة لنصفين، وضعي على جزء منه الكاكاو حتى تحصلي على بان كيك بالشوكولاتة.

- ضعي العجين على طاسة البان كيك ووزعيها بشكل دائري، وإقلبيها على الجانب الآخر.

- طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:

- توضع المكونات معًا على النار.

- يُرص البان كيك الأبيض بالشوكولاتة داخل طبق للتقديم، وضعي فوقه شرائح الموز، وصوص الشوكولاتة وقدميه.

تارت الكاسترد بالموز

- المقادير:

2 كوب دقيق

كوب سمنة

كوب سكر

2 بيضة

فانيليا

ملعقة كبيرة لبن

موز

الحشو:

شوكولاتة مبشورة

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة

ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير تارت الكاسترد بالموز

- قومي بخلط الدقيق مع السمنة، حتى تتكون عجينة تشبه الرمل.

- ضيفي كل من البيضة والفانيليا واللبن حتى تحصلي على العجين.

- افردي العجين داخل صينية التارت.

- في الخطوة التالية ضعي ورق زبدة، وأي نوع من البقوليات على قاعدة التارت.

- قومي بإدخال قاعدة التارت داخل الفرن لمدة ربع ساعة حتى يتم تحميصها.

- قومي بإزالة البقوليات ثم تُرش القاعدة بالشوكولتة المبشورة.

- طريقة تحضير الحشو:

تُقلب كمية من الكاسترد مع السكر واللبن، ثم ضعيهم على النار.

اتركي الخليط حتى يبرد.

يُقطع الموز إلى شرائح وتوضع على قاعدة التارت، ثم قومي بصب الكاسترد وقومي بتسوية الوجه.

ترش الشوكولاتة المبشورة على الوجه ويقدم التارت باردًا.