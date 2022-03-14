طريقة تخزين السبانخ.. «مش هتاخد منك دقايق وهتطبخيها طول السنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السبانخ من الخضراوات الشتوية اللذيذة، فضلا عن أنها مفيدة جدا لصحة الجسم، ولكن لا يمكن الحصول عليها إلا في هذا الفصل، لذلك تحرص ربات البيوت على تخزينها لتكون متاحة لديها طوال العام، فهي من الخضراوات التي يجب تخزينها بطريقة صحيحة للحفاظ على عناصرها الغذائية، ويقدم «هن» طريقة تخزين السبانخ للشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة تخزين السبانخ

الطريقة الأولى

المقادير

كيلو سبانخ

ماء مغليه

طريقة التحضير

- أول خطوة في طريقة تخزين السبانخ هي تجهيز كيلو سبانخ أوراقها خضراء طازجة.

- تغسل جيدا عدة مرات.

- تقطع قطع صغيرة.

- وضع إناء على نار به ماء مغلي.

- يوضع فوقه مصفاه بها السبانخ ثم تغطى.

- توضع السبانخ لمده 3 دقائق مع التقليب من وقت لأخر.

- ترفع المصفاة من على النار وتترك لتبرد تماما.

- تحفظ في أكياس ثلاجة مع مراعاة تفريغ الهوا منه ثم وضعها في الفريزر لحين الاستخدام.

الطريقة الثانية

المقادير

كيلو سبانخ

طريقة التحضير

- تعد هذه من أسهل وأسرع طرق تخزين السبانخ، إذ أنه بعد غسل السبانخ وتقطيعها تصفي جيدا من أي ماء بها.

- تفرد على فوطه مطبخ في الهواء حتى تجف تماماً.

- تعبأ في أكياس وتفرغ من الهوا وتوضع في الفريزر حتى وقت الاستخدام.

الفوائد الصحية للسبانخ

تحتوي السبانخ على العديد من الفوائد الصحية للجسم، فهي تحسن الإجهاد التأكسدي وصحة العين وضغط الدم، لذا لابد من أن تكون طريقة تخزين السبانخ صحيحة للحفاظ على هذه الفوائد، وفق موقع «webmd» الطبي.

منخفضة السعرات الحرارية

يوجد بالسبانخ نسبة عالية من الماء، إذ أن كوب السبانخ المطبوخ به 41 سعرا حراريا فقط، و100 جرام من الأوراق غير المطبوخة بها 25 سعرا حراريا.

تحافظ صحة العين

تحتوي السبانخ على مادة «لوتين وكاروتينويد» اللتين تساعدان في منع إعتام عدسة العين والعمى المرتبط بالعمر، وأيضا أضرار الضوء الأزرق.

ضغط الدم

تحتوي السبانخ على كميات عالية من النترات، والتي تساعد في ضبط مستويات ضغط الدم وتقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساعد في منع هشاشة العظام

تحتوي السبانخ على الكالسيوم والمنجنيز وفيتامين K، وهي عناصر مهمة للحفاظ على صحة العظام.

تحارب السرطان

المستويات عالية من فيتامينات A وC، والألياف وحمض الفوليك بالسبانخ تساعد على مقاومة العديد من السرطانات مثل سرطان القولون والرئة، وتحتوي أيضا على «كاروتينات» تعطي الفواكه والخضروات ألوانها، والتي تعمل بمثابة مضادات للأكسدة.

تخفض خطر الجلطة الدماغية

في كل 100 جرام من السبانخ 15% من كمية البوتاسيوم التي يحتاجها الجسم في اليوم الواحد، والأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من البوتاسيوم أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية.

تحافظ على صحة الجلد

وجود نسبة عالية من فيتامين A في السبانخ يساعد في منع شيخوخة الجلد ويحافظ على صحته ونضارته.

مكافحة الاكتئاب

تمنع السبانخ الاكتئاب ذلك لأنها تحتوي على نسبة 19% من كمية الماغنسيوم التي يحتاجها الجسم يوميا الذي يلعب دورا كبيرا في تحسين المزاج.

طريقة عمل صينية سبانخ بالبيض

المقادير

½ كيلو سبانخ

2 بصلة كبيرة

5 بيضة

½ حزمة كزبرة خضراء ½ حزمة شبت

2 ثمرة طماطم

4 فص ثوم

3 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة شطة ناعمة

1 ثمرة فلفل أخضر رومي

ملح فلفل أسود

طريقة التحضير

- في طاسة على النار بها زيت يشوح البصل.

- يضاف كلا من الملح والثوم والفلفل الرومي.

- تقطع الطماطم وتضاف للبصل.

- تضاف السبانخ والشبت والكزبرة المفرومة.

- يضاف الفلفل الأسود والملح

- يدهن طاجن البايركس بالزيت ويوضع الخليط فيه.

-يخفق البيض مع رشة ملح وفلفل أسود.

- يضاف البيض على وجه الطاجن.

- يوضع البايركس في الفرن ساخن حتى تمام النضج.