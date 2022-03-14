كيف كان الطقس في مارس آخر 5 أعوام؟.. خبير أرصاد يكشف الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشهد الطقس في شهر مارس لهذا العام 2022، تقلبات غير طبيعية تختلف عن نفس الشهر في الأعوام الماضية، فتارة نجد أن الطقس معتدل مائل للبروة، وأخرى نراه طقسا مشمسا مائل للحرارة، وفي بعض الأوقات نرى عواصف ترابية، ما يزيد من حيرة المصريين.

وفي آخر تقرير لها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الأحد، استمرار الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والطقس في شمال الصعيد مائل للبرودة دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وتوقع خبراء الأرصاد عدم استقرار الأحوال الجوية وتوافر فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالى على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ولكن كيف كان الطقس في مارس في آخر 5 أعوام من عام 2017 حتى عام 2022 الحالي؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365.

وفقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد، فإنه بناءًا على الدراسات المناخية لقاعدة بيانات محطات الرصد التابعة للهيئة خلال شهر مارس للخمسة سنوات الماضية، ومقارنتها مع توقعات التنبوءات الجوية عن شهر مارس 2022، تبين تقاربها مع الخمسة سنوات السابقة.

هل اختلف وضع الطقس؟

درجات الحرارة خلال شهر مارس منذ عام 2017 إلى 2021 متقاربة مع السائدة خلال مارس الحالي 2022، وفقا لما جاء في البيان.

كيف كان الطقس في مارس في 5 أعوام مضت؟

شهد الطقس في الخمس سنوات الأخيرة، وتحديدا في شهر مارس، الآتي:

- ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

- تزداد فترات سطوع الشمس بعد ذلك في فترة الظهيرة

- يسود طقسًا دافئًا معظم الأوقات خلال النهار.

- شهدت بداية مارس في الخمس أعوام الماضية عواصف ترابية، استمرت لمدة 24 ساعة في القاهرة وبعض المحافظات.

ماذا عن درجات الحرارة؟

متوسط درجات الحرارة في القاهرة نهارًا كان بين 20 و26 درجة، وبين 10 و13 درجة ليلًا، في الخمس أعوام الماضية.

الإسكندرية، بين 18 و22 درجة نهارًا، وبين 12 و18 درجة ليلاً.

جنوب سيناء بين 23 و28 درجة نهارًا، وبين 14 و16 درجة ليلاً.

شمال الصعيد بين 21 و25 درجة نهارا، وبين 7 و13 درجة ليلا.

جنوب الصعيد بين 27 و33 درجة نهارًا، وبين 11 و16 درجة ليلاً.

رئيس هيئة الأرصاد السابق يعلق

من جانبه، علق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، على تغيرات الطقس في شهر مارس 2022، واختلافه عن الخمسة أعوام السابقة، حيث قال: "من الطبيعي أن نشعر بالبرودة في هذه الفترة في شهر مارس، وهذا أمر لم يختلف عن الـ5 أعوام الماضية".

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأمر غير الطبيعي هو أنه من المفترض أن يشهد شهر مارس الحالي تحسنا في درجات الحرارة مثل الخمسة أعوام السابقة".

وواصل عبدالعال: "هناك نشاط للرياح في هذه الأيام لكن هذا من سمات فصل الربيع وليس الشتاء، وكان من الطبيعي أن نشعر الآن بطقس فصل الربيع لكننا نشهد مزيجا مع الشتاء، وهو أمر لم يحدث في الخمس سنوات السابقة".



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