يستعد الخبراء له.. كل ما تحتاج معرفته حول الوضع القادم لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد ظل الوباء معنا لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، مع استمرار ظهور عدد كبير من الحالات، لا توجد نهاية للفيروس تلوح في الأفق، ولكن لا يمكن إنكار أن عدد الحالات قد انخفض وكذلك شدة متغير أوميكرون الحالي مقارنة بمتغير دلتا السابق الذي أدى إلى الموجة التي اجتاحت العالم كله.

كل شيء عن سيناريو كورونا

يصنف الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الوباء إلى خمس مراحل، الأول هو الجائحة نفسها، التي يقع فيها العالم بأسره في قبضة المرض.

تتضمن المرحلة الثانية تباطؤًا في الحالات الناشئة حديثًا وتسمى التباطؤ الذي يتناسب مع السيناريو الحالي، المرحلة الثالثة تسمى السيطرة وتتضمن انخفاضًا كبيرًا في معدلات الاستشفاء والوفاة مع تحول المرض إلى جزء من الحياة اليومية مثل الإنفلونزا.

المرحلة قبل الأخيرة هي مرحلة القضاء على المرض حيث يتم القضاء على المرض من أجزاء معينة من العالم ولكن ليس بالكامل.

المرحلة الأخيرة هي مرحلة الاستئصال وهي تستلزم القضاء السليم والكامل والشامل على المرض وهو أمر غير مرجح تمامًا نظرًا لحقيقة أن الجدري هو المرض الوحيد الذي تم القضاء عليه تمامًا من الكوكب.

ومع ذلك، مع سعي العالم إلى الوضع الطبيعي التالي، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الوضع الحالي للوباء، وفقا لموقع timesofindia.

رد فعلنا تجاه الفيروس

من الطبيعي أن نغير استجابتنا بالتغيرات التي تحدث في مواجهة الوباء، تم العثور على العوامل الرئيسية التي أدت إلى تغيير في الاستجابة للوباء في عدد الحالات، الاتجاهات والتغيرات اليومية في الأرقام، إلى جانب ذلك، كانت التغيرات في المناعة مؤثرة أيضًا في نمذجة التغييرات في الاستجابة للوباء.

الوضع الطبيعي المقبل

تم اقتراح مجموعة متنوعة من التغييرات، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي وخارطة الطريق الاثني عشر التي تهدف إلى نقل الولايات المتحدة إلى ما بعد الوباء والتي تمت كتابتها ومراجعتها من قبل العديد من خبراء الصحة العامة.

تهدف التغييرات إلى تحقيق مرحلة مستوطنة والتعامل مع فيروس كورونا 19 مثل الأنفلونزا الموسمية، سيتم تطبيق عدد كبير من التغييرات مثل زيادة الإنتاج السنوي لأدوات الاختبار السريع والتركيز إلى حد كبير على أمراض الجهاز التنفسي.

ومع ذلك، فإن مجرد وضع خطة لا يكفي، من المهم أيضًا ألا تكون راضيًا عن نهج الفرد تجاه الموقف، الحفاظ على التغييرات مهم بنفس القدر وستكون هناك حاجة إلى تصميم جيد لذلك أيضًا.

المتغيرات والمخاوف المستقبلية

حتى إذا اتخذت البلدان مبادرات وتدابير ملموسة للسيطرة على الوباء والتعايش معه في مرحلته المتباطئة، فليس هناك ما يضمن تحقيق حالة مستقرة كاملة لتهديد متغير جديد يلوح في الأفق فوق رؤوسنا.

هذه التهديدات حقيقية للغاية ولا ينبغي الاستهانة بها لأن المتغيرات السابقة أحدثت فوضى بعد تحور الفيروس، اتفق عدد كبير من الخبراء بالإجماع على إمكانية ظهور متغير آخر بسبب الطفرات المحتملة، وبالتالي من المهم أن تضع في اعتبارك ما يلي، الإجراءات المناسبة لـ كوفيد ليست شكلاً من أشكال الحذر "المفرط" أو الزائد عن الحاجة، ولكنها تحتاج إلى تنبيه من أجل حماية السكان الذين يعانون من نقص المناعة والمسنين.



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