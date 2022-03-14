الامارات | محمد رمضان يرد على عبير: "عايزاني أشحت عشان ترتاحي" !

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرد على عبير: "عايزاني أشحت عشان ترتاحي" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الفنان محمد رمضان على إحدى متابعاته والتي انتقدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة له: "إنزل من برجك العاجي والناس هتحبك أكثر".

ورد محمد رمضان على المتابعة قائلاً: "في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الأغاني من تحت الصفر بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله.. عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!".

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