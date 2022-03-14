شادي شامل يظهر بـ«الحلق» مجددًا بعد الهجوم عليه: «بواكب الموضة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

نشر الفنان شادي شامل، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو يرتدي الحلق الخاص به، والذي أثار الجدل عقب ظهوره به قبل عدِة أيام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شادي شامل عن ارتدائه «حلق»: لا يُقلل من رجولتي

وقبل أيام رد شادي شامل على الانتقادات اللاذعة التي وجهت له من قبل بعض متابعيه، بشان ارتداءه حلق، وقال من خلال ندوته في «الوطن»، إنه فنان ويجب عليه أن يكون مواكبًا للموضة، وأرجع سبب ظهوره مرتدي حلق، هو أنه كان يقوم بتصوير أغنية بالمشاركة مع فرقة عالمية، ما تطلب منه الظهور في هذا «اللوك»، بسبب طبيعة الأغنية ذاتها.

وتابع «شامل» حديثه بإن الذين انتقدوه أخذوا الموقف بشكل غير أخلاقي، ما عرضه للانتقادات اللاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، كان يرتدي القميص ويرتدي سلسلة: «عبدالحليم حافظ كان بيفتح القيمص ويخرج السلسلة بره».

شادي شامل: ارتداء الحلق حرية شخصية

ولفت الفنان الشاب إلى أنه يرى أن ارتداء الحلق من مظاهر الحرية الشخصية، وهو أمرًا مواكب للموضة، ولا يقلل من رجولته على الإطلاق، كما شدد خلال حديثه على ضرورة خروج الفنان عن العادات والمألوف، وأنه كان يشعر بالحزن بسبب بعض التعليقات التي وُجهت له، إلا أنه تغلب على الأمر، حيث أنه وجد تعرض العديد من المشاهير إلى الانتقادات.

يذكر أن أغنية «لما كنت صغير» كانت آخر أعمال الفنان شادي شامل، والتي جرى طرحها عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلماته وألحانه، ميكس وماستر خالد رؤوف، وتوزيع أشرف محروس.

شادي شامل على السوشيال ميديا

ويحرص الفنان الشاب عادة على مشاركة متابعيه، أحدث لقطات ظهوره، فضلًا عن حرصه على تغيير شكله باللمسات الجديدة، كتطويل شعره، واستعراض لياقته البدنية، وغيرهم.