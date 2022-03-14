حفيدات كاظم الساهر يخطفن الأنظار بظهورهن في حفله الأخير.. غنوا معاه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك نجم الطرب الشهير كاظم الساهر، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إانستجرام»، صورة جمعته بحفيدتيه، أثناء إحياؤه حفل غنائي على أحد مسارح مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

كاظم الساهر مع حفيدتيه

وخطفت الطفلتان الأنظار بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر الفنان للصورة، كما تم نشر مقطع فيديو ظهر خلاله قيصر الغناء العربي، وهو يصعد إلى المسرح بصحبة حفيدتيه اللتين شاركاه الغناء في أغنيته «عيد العشاق»، إذ يتمتعان بملامح أجنبية، وظهرتا بإطلالة كاجوال طفولية رقيقة، واعتمدتا تسريحة الشعر المنسدل، الذي تميز بنعومته وجماله.

وسرعان ما خطفت حفيدات كاظم الساهر الأنظار أثناء صعودهما على المسرح معه، إذ حياهما الحضور بالتصفيق والتفاعل الواضح معهما.

حفيدات كاظم الساهر في طفولتهن

وقبل عامين، تم تداول صورة لحفيدتي كاظم الساهر «آية» و«سنا»، إذ ظهرا وهما يجلسنا مع والدهما «وسام»، الابن الأكبر لكاظم الساهر، ولم يحدد حينها توقيت تلك الصورة، إذ بدت ملامحهما بها أقل عمرًا.

ولم تكن تلك الصورة التي تم تداولها فقط لحفيدتي «الساهر»، إذ انتشر في وقت سابق أيضًا، صورة أظهرت الطفلتان وهما في أعوامهما الأولى من مرحلة الطفولة.

كاظم الساهر شريك مثالي في عيون الفتيات

وخلال العام الماضي، تم تداول صورة أخرى جمعت بين قيصر الغناء كاظم الساهر وحفيدتيه، أثناء قضائه عطلة خاصة مع عائلته داخل منزله، وسرعان ما لفتت الطفلتان الأنظار نحوهما، إذ ظهرتا وهما يجلسان على قدم جدههما.

وحقتت الصورة إعجاب الكثير من متابعين قيصر الغناء، الذين وجهوا التحيات له وللطفلتين، وخاصة بين الفتيات، إذ جاء بين التعليقات: «البنات دي قمر أوي، نفس الابتسامة، يا بختكم بتشوفوه طول الوقت» و«قمر حتى وهو جد».