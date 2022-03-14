طريقة تخزين القلقاس في الفريزر.. «وصفة هتخليه يعيش معاكي طول السنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القلقاس من أهم خضروات الشتاء التي يصعب الحصول عليها في أي فصل آخر من العام إلا إذا كان تم تعبئته من قبل، لذا تحرص الأمهات على تخزينه دائما، وهو من الأطعمة المعرضة للتلف إذا لم يتم حفظه بطريقة صحيحة، لذا يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة تخزين القلقاس بخطوات بسيطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة تخزين القلقاس في الفريزر

طريقة تخزين القلقاس في الفريزر تؤثر على فوائده وعناصره الغذائية لذا لابد من اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة للحفاظ عليه طازجا، وإعادة استخدامه في أي وقت من السنة، وهي كالتالي:

- أول خطوة لطريقة تخزين القلقاس في الفريزر الصحيحة، هو أن ينضف جيدًا من الخارج بفوطة قطنية نظيفة بدون ماء.

- يقشر القلقاس ويقطع بدون غسيل حتى بعد تقطيعه، ولا يسلق أو يلامسه المياه حتى.

- يقطع القلقاس إلى مكعبات متوسطة ويترك على فوطة نظيفة، حتى يجف تماما.

- يتابع التنظيف والتجفيف وإزالة ما به من تعرقات وشوائب بفوطة نظيفة قبل تخزينه في أكياس ثلاجة للتخزين، ثم يوضع في الفريزر.

- يمكن تخزين القلقاس بهذه الطريقة في الفريزر لعدة أشهر.

- وعند استخدامه بعد التجميد، يخرج من الفريزر ويترك حتى يذوب ما به من ثلج.

- يسوى بدون تقليب كثير، حتى لا يتفكك.

طريقة حفظ القلقاس السلق وتخزينه بخطوات بسيطة

- يغسل القلقاس المسلوق جيدًا في البداية، ثم يقطع وتفصل أوراقه عن الساق الخضراء.

- يجب تحضير كمية كبيرة منه لأنه ينكمش بسرعة.

- تقطع أوراق السلق إلى قطع كبيرة وتشوح في الثوم المفروم مع القليل من الزيت.

- يستمر التشويح حتى يتغير لون الثوم إلى اللون الذهبي، ثم يرفع من على النار.

- يترك ليبرد تماما، ثم تقسم الكمية المراد تخزينها في أكياس ثلاجة للتخزين، وتوضع في الفريزر.

- يتم تسويته بعد التخزين بوضعه في الشوربة، وضربه في الخلاط، وإضافته إلى القلقاس أو أي خضار مفضل.

فوائد القلقاس

القلقاس هو طعام غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، فتناول كوب واحد منه يمد الجسم بثلث الكمية الموصي بتناولها من المنجنيز يوميا، والذي يساهم في التمثيل الغذائي الجيد وصحة العظام وتجلط الدم، ويحتوي أيضا على مستويات عالية من الفيتامينات التي تعزز النظر والرؤية السليمة والجلد والدورة الدموية وصحة الجهاز المناعي، وفقا لموقع «webmd» الطبي، بالإضافة إلى فوائد أخرى، مثل:

تحسين الهضم

يحتوي القلقاس على أكثر من ضعف كمية الألياف الموجودة في البطاطس، التي تعمل على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي ويمكن أن تخفف العديد من مشاكل مثل الإمساك والإسهال وقرحة المعدة والارتجاع الحمضي، ونظرًا إلى أن أليافه تتحرك ببطء خلال الجهاز الهضمي، فهي تجعلك تشعر بالشبع، مما يساعد في التحكم في الوزن.

إدارة سكر الدم

يحتوي القلقاس على الكربوهيدرات تسمى بالنشا المقاوم، التي تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم، مما يساعد في إدارة الوزن وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وتعد مناسبة أيضًا للوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ونظام الكيتو.

يعزز صحة القلب

يحتوي القلقاس على مستويات عالية من معدن البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تكسير الملح الزائد في الجسم، فبالتالي يقلل من الضغط على القلب والأوعية الدموية، مما يساعد على منع ظهور وتطور مشاكل القلب المزمنة.