الامارات | أغلى مهر لعروس بجنوب السودان.. 300 بقرة و200 ثور !

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى مهر لعروس بجنوب السودان.. 300 بقرة و200 ثور ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم مهر العروس الشابة أشول لوال من جنوب السودان الأرقام القياسية في قيمة المهور في ذلك البلد الفقير الذي عاني كثير من آثار الحروب الأهلية، وبلغ مهر سمراء جنوب الوادي الجميلة 300 بقرة و200 ثور لتصبح صاحبة أغلى مهر في جمهورية جنوب السودان، بحسب "سودان برس".

وكان الرقم القياسي لأغلي مهر بجنوب السودان للعروس الشابة نيالونق والذي بلغ 100 بقرة وسيارة بمحرك 6 سلندرات.

ويتبع الأهالي في جنوب السودان عادات وتقاليد وطقوس فريدة، منها تقديم أعداد كبيرة من الأبقار كمهر لإتمام الزواج، ما يتسبب في ارتفاع أعداد الأبقار الموجودة في دولة جنوب السودان، وما زالت هذه العادات موجودة وبقوة في عدة قبائل كبرى بينها "الدينكا والنوير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news