احذر تأثير تخفيف الملابس في الطقس المتقلب على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

يشهد الطقس خلال الأيام الماضية تقلبات مفاجئة ما بين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، ومن ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ما يجعل العديد من الأشخاص تبدأ في تخفيف الملابس نتيجة الشعور بحرارة الطقس، اعتقادًا أن فصل الصيف قد حل.

في هذا الصدد يستعرض الخليج 365، تأثير تقليل الملابس الثقيلة خلال فصل الشتاء، على الصحة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timesofindia، وتتمثل فيما يلي:

إن الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة يمكن أن يلحق الضرر بصحة الكثير من الأشخاص، وخاصة الذين يعانون من مشكلات صحية تتعلق بالطقس الساخن أو البارد.

وعند انخفاض درجة الحرارة عادة ما يميل الأشخاص إلى التخلص من الطبقات الكبيرة من الملابس، ما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ومن أبرزها، نزلات البرد والأنفلونزا، والتي تصاحبها بعض الأعراض ومنها السعال، الصداع، سيلان الأنف.

كما يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تفاقم الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلى نوبات الربو، وآلام العضلات، والتهاب الجيوب الأنفية.

ومن أكثر الفئات التي تتأثر من تخفيف الملابس الشتوية، كبار السن، والأطفال، وذلك نتيجة إلى ضعف صحة المناعة لديهم مما يجعلها غير قادرة على مقاومة الأمراض، وبالتالي يكونون أكثر قابلية للإصابة بالأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، والأمراض الفيروسية والبكتيرية بصورة سريعة.

نصائح عند حدوث تقلبات في الطقس:

1- عدم تقليل قطع الملابس بصورة مبالغ بها.

2- الحرص على أخذ معطف عند الخروج من المنزل.

3- تجنب تشغيل مكيف الهواء لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

4- الحرص على ارتداء الملابس الداخلية قطنية حيث تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم، وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

5- تجنب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حيث تؤثر على حركة الدورة الدموية وخاصًة خلال النوم، كما تساهم في ارتفاع درجة حرارة الجسم.

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