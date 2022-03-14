"بتحب تشرب نسكافيه على الريق؟".. اعرف أضرار الإفراط في هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

النسكافيه من المشروبات المحببة والمفضلة لدى كثيرين، فهم يعتادون على تناوله عند الاستيقاظ من النوم صباحا على الريق، لاعتقادهم أنه يساعدهم على زيادة اليقظة والانتباه، دون إدراك أن الإفراط فيه يسبب لهم مضاعفات صحية عديدة.

لذا، في السطور التالية، نستعرض لكم أضرار الإفراط في هذه العادة، وفقا لما ذكر موقع "timesofindia".

- تلف بطانة المعدة:

يساهم تناول النسكافيه على معدة فارغة في إنتاج المعدة للحمض ، وإذا لم تكن قد أكلت شيئًا، يتسبب الحمض في تلف بطانة المعدة، والإصابة بعسر الهضم وحموضة المعدة.

- يقلل من مستويات الكورتيزول:

يؤدي استهلاكه أيضا إلى تخريب إيقاع الساعة البيولوجية، إذ يفرز جسمك هرمونًا يسمى الكورتيزول في الصباح ما يجعلك تشعر باليقظة والنشاط، لكن سرعان ما تصبح كسلان.

- قلة التغذية:

يعيق الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، عند شربه قبل الوجبات، إضافة إلى زيادة السعرات الحرارية.

- زيادة مستويات القلق:

تسبب هذه العادة أيضا زيادة مستويات التوتر لديك، وذلك لأن الكافيين يحفز استجابة "القتال أو الهروب" ، وتظهر الدراسات أن هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلق.

- صعوبة إزالة السموم:

يساعد تناوله بصورة خاطئة من الصعب تنظيم عملية إزالة السموم الطبيعية في الكبد.

- ارتفاع مستويات السكر:

يقلل الإدمان على الكافيين في الصباح من حساسية الأنسولين، ما يجعل من الصعب على خلايا الجسم الاستجابة بشكل مناسب لسكر الدم، ما يؤدي إلى تدهور الشرايين وزيادة خطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.