برد الشتاء بدأ من جديد.. 10 نصائح تجنبك المضاعفات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها محافظات مصر، خلال الفترة الحالية، إذ عاد الشتاء من جديد، والطقس البارد، إليكم بعض النصائح التي يجب على المرء أن يعرفها للتغلب على هذا الطقس، وذلك نقلاً عن موقع

وفقا لموقعي "storagewest" و"healthline".

- الحرص على ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة ذات الكم الطويل، وعند الخروج مساءً، يُنصح بأخذ جاكت خفيف أو شال.

- ينصح بتناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

- يفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين، كالقهوة والنسكافيه والشاي، والإكثار من شرب المشروبات العشبية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع والليمون الساخن، السحلب، وتناول شوربة الدجاج.

- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

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