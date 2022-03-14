انتبه.. علامة أثناء التبول تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا تقتصر الإصابة بفيروس كورونا على الجهاز التنفسي، إذ يمكن للفيروس الذي يتكاثر في الجهاز التنفسي أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ويؤثر على كل عضو ويؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض.

وبعد مرور عامين على انتشار الوباء، نعلم كيف يمكن للفيروس المعدي أن يؤثر على القلب والعضلات والدماغ والأعضاء الحسية الأخرى.

وظهرت الآن أدلة جديدة تشير إلى كيفية تأثير الفيروس على الجهاز البولي مما يؤدي إلى التهابات المسالك البولية، وفق ما جاء في موقع ".Timesofindia"

ما هو التهاب المسالك البولية؟

يمكن أن تؤثر عدوى المسالك البولية (UTI) على أي جزء من الجهاز البولي مثل الكلى والحالب والمثانة والإحليل، وتشمل العدوى في معظم الأحيان الجزء السفلي من المسالك البولية (المثانة والإحليل)، ولا يحتوي البول على بكتيريا ويتنقل عبر الجهاز البولي دون أي تلوث وتدخل البكتيريا الجسم من الخارج وتؤدي إلى العدوى والالتهابات، ويشار إليها باسم UTI.

وتعد مشكلة التهاب المسالك البولية أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال لأن مجرى البول عند النساء يكون أقصر وأقرب إلى فتحة الشرج، وهو نوع شائع من البكتيريا يسمى بكتيريا الإشريكية القولونية، لذا إذا اقتصرت العدوى على المثانة فقط، فقد تكون مؤلمة ومزعجة، وفي الحالات الخطيرة تنتشر إلى الكلى، وعادة ما يتم علاج التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية.

ما العلاقة بين فيروس كورونا والتهاب المسالك البولية؟

على الرغم من أن التهابات المسالك البولية تحدث في الغالب بسبب مشاكل النظافة والأنشطة الجنسية وتناول نوع معين من حبوب منع الحمل وأيضًا بسبب انقطاع الطمث، تشير دراسة حديثة إلى أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تكون سببًا أيضًا.

ويؤثر الفيروس المعدي على الجهاز السفلي، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض النمطية لالتهاب المسالك البولية، ومن المثير للدهشة أن عدوى المسالك البولية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أكثر شيوعًا عند الرجال مقارنة بالنساء، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب عدوى كورونا الشديدة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية مقارنة بالآخرين.

دراسة أخرى عن التهاب المسالك البولية وفيروس كورونا؟

دراسة أخرى أجريت لفهم العلاقة بين فيروس كورونا والأعضاء التناسلية، وأشار الدراسة إلى أن الانزعاج أو الألم في الجهاز التناسلي الذكري من الأعراض الشائعة لالتهابات المسالك البولية التي يسببها فيروس كورونا، وخلال الدراسة لوحظ أن 8 مرضى يعانون من انزعاج في كيس الصفن و 14 من تورم الأعضاء التناسلية و 16 من الألم، وعلى الرغم من أن الرجال الذين يعانون من عدوى خفيفة لم يصابوا بعدوى المسالك البولية، فقد أظهروا انخفاضًا كبيرًا في تركيز الحيوانات المنوية.

أعراض التهابات المسالك البولية؟

تشمل الأعراض النمطية لعدوى المسالك البولية عند الإصابة بفيروس كورونا ما يلي:

الرغبة المستمرة في التبول.

الشعور بالحرقان عند التبول.

خروج كميات صغيرة ومتكررة من البول.

يظهر البول باللون الأحمر أو الوردي الفاتح أو بلون الكولا.

رائحة البول قوية.

آلام الحوض عند النساء.

ويعاني بعض المرضى من عسر البول وأعراض الجهاز البولي، وتعتبر هذه العلامات أكثر شيوعًا عند الذكور المسنين مقارنة بالأصغر سنا.

كيفية اكتشاف ما إذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية بسبب فيروس كورونا؟

لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كانت عدوى فيروس كوورنا ستؤدي إلى عدوى المسالك البولية، ولكن كل ما يمكنك فعله هو الحصول على اختبار RT-PCR عند المعاناة من أعراض فيروس كوورنا النموذجية أو التهاب المسالك البولية لتأكيد وجود الفيروس في الجسم.

وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فهذا يعني أن عدوى المسالك البولية ناتجة عن عدوى فيروسية، وإلا بسبب عدوى بكتيرية طبيعية، وتحدث عدوى المسالك البولية غالبًا بسبب بكتيريا تسمى الإشريكية القولونية، وهي موجودة بشكل طبيعي في جسمك.

لذا إذا كنت مصابًا بالتهاب المسالك البولية، تناول الكثير من الماء، وحافظ على النظافة المناسبة واستشر طبيبك لبدء العلاج المناسب، وعادة ما يستغرق التعافي من التهاب المسالك البولية من 4 إلى 7 أيام في الحالات العادية، وإذا كان السبب بسبب فيروس كورونا، فقد يستغرق وقتًا أطول.