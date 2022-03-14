خبيرة طاقة تحذر الفتيات من ارتداء الخلخال: «هيأثر على حياتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للزينة أشكالها المختلفة التي عادة ما تلفت أنظار النساء للتمتع بمظهر جذاب بشكل دائم، إذ تتعدد أنواعها واستخداماتها، من بينها «الخلخال» الذي يتم ارتداؤه في أسفل القدم، كونه يعطي شعورًا بالأنوثة والدلال لدى العديد من الفتيات، لكنه مع ذلك الشكل الجمالي، قد يكون هذا النوع من الأكسسوارات النسائية مصدرًا للطاقة السلبية بين السيدات دون شعورهن، وهو ما أوضحته الدكتورة مها العطار، خبيرة الطاقة، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ارتداء الخلخال والطاقة السلبية

ووفق ما قالته خبيرة الطاقة، فإنه هناك بعض الرموز التي تسبب نجاح أو فشل قانون الجذب للإنسان في حياته، إذ أن هناك أشخاصًا تُجذب إليهم الطاقات السلبية دون وعي منهم، والتي تؤثر على أمورهم بشكل واضح وتسبب لهم الشعور بالحزن والتعاسة، والخلخال واحدًا من تلك الرموز.

ووجهت خبيرة الطاقة نصيحتها للفتيات والسيدات اللائي يحرصن على ارتداء الخلخال، بأنه يجب الانتباه نحو ما يتم ارتداؤه، وتجنب الرموز التي تُحدث طاقات سلبية وتؤثر على حياة صاحبها دون إدراك منه.

وشرحت خبيرة الطاقة بداية ظهور الخلخال، بأنه كانت الراقصات تحرص على ارتداؤه أثناء فقرات الرقص الخاصة بهن في عدد من أفلام الزمن الجميل، وهو رمز قديم مستوحى من صور الراقصات في الحضارة المصرية القديمة، إذ كانت ترتديه الجواري، إلى جانب أنه علامة مميزة لسوق العبيد في العصور القديمة والحديثة.

أما من الناحية الدينية، استعانت خبيرة الطاقة بكتاب الله الحكيم، ووصفت الخلخال بـ«القيد»، وهو ما يعني أيضًا «الصفد»، فالصفد كل من تم شده شدًا وتوثيقه بقوة وضيق بالحديد ونحوه.

والصفد أيضًا هو القيد الذي يوثق به الأسرى إيثاقًا شديدًا من حديد أو غيره، وقد تم النهي في الشريعة الإسلامية عن التشبه بالشياطين والكفار، فجاء في قوله تعالى بالآية 49 في سورة «إبراهيم»: «وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّار».

وتعني الآية الكريمة أنه يتم توثيق الكفار بالسلاسل والقيود مع أقرانهم، فكما اجتمعوا في الدنيا على ارتكاب الذنوب والمعاصي، يقدوا أيضًا بالأصفاد والأغلال.

حكم ارتداء الخلخال في الدين

ومن ناحتيها أوضحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في لقاء سابق لها ببرنامج «بكرة أحلى»، المعروض عبر شاشة «النهار»، أنه لا مانع في ارتداء الخلخال كزينة، بشرط ألا يُصدر صوتًا عند السير به، أو يكون لافتًا للانتباه، فالمولى عز وجل لم ينهي النساء عن التزين، لكن عليهم ألا يثير الفاحشة.

تأثير الخلخال على من ترتديه

أما عن الطاقات السلبية التي يسببها ارتداء الخلخال، الذي هو عبارة عن سلسلة أو قيد في القدم، أوضحت الدكتورة مها العطار، خبيرة الطاقة، بعض التأثيرات الواضحة لارتداؤه، وهي:

1- الشعور بالضيق وعدم الارتياح دون وجود أسباب واضحة.

2- جذب ماهو سيء والمتعلق بالقيود والأغلال مثل السجن والمشاكل.

3- جذب أنواع من الذنوب والشرور والأفعال السيئة باستمرار دون وعي.

4- ممارسة الظلم أو الفساد بدون وجه حق، سواء من الشخص نفسه على المحيطين به أو على الشخص ذاته.