مصرية ضمن أفضل 10 لاعبين في تاريخ جامعة أمريكية تكشف سر نجاحها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت ياسمين فرج، الحاصلة على المركز الأول في بطولة «نيو إنجلاند» بجامعة «ماين» الأمريكية بمسابقة القفز بالزانة، والمصُنفة ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الجامعة، إنها تمارس رياضة الجمباز منذ أن كانت في الثالثة من عمرها: «في مرة كنت بلعب فيتنس مع واحدة صاحبتي والكابتن شافنا وقالنا تعالوا العبوا قفز بالزانة ووافقنا، وبعدها كل فريقنا كله لعب معانا».

بطلة الزانة: كل حاجة أتعلمتها في مصر مش أمريكا

وأضافت اللاعبة ياسمين فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مع الوقت كل واحد اختار أولوياته وأنا كملت في القفز بالزانة، وبدايتي كانت في مصر، وكل حاجة أتعلمتها في مصر.. أنا متعملتش في أمريكا».

ياسمين فرج: أول إنجاز حققته كان في عام 2016

وتابعت الحاصلة على المركز الأول في بطولة «نيو إنجلاند» بجامعة «ماين» الأمريكية بمسابقة القفز بالزانة، أن أول إنجاز حققته كان في عام 2016 عندما حطمت رقم تحت 16 سنة لأول مرة منذ 10 سنوات، ثم كان ثاني إنجازاتها عام 2018 إذ كسرت رقم 18 سنة و20 سنة، كما لعبت في بطولة العرب وبطولة أفريقيا، ولكنها لم تتمكن من التأهل لأولمبياد الشباب، لأنها حصلت على المركز الثاني، وكان الصعود لصاحب المركز الأول فقط.

وأشارت إلى أنها استمرت في ممارسة رياضة الجمباز لمدة 12 عاما، وهو ما أكسبها لياقة بدنية عالية، وبعدها قررت أن تلعب القفز بالزانة كما اهتمت بمذاكرة دروسها في الثانوية العامة، موضحة أن أكثر من جامعة وافقت على أن تلتحق بها، لكنها فضلت جامعة «ماين» لأنها أنهت أوراقها بسرعة.