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الامارات | إنقاذ طاقم سفينة غرقت في مصر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ طاقم  سفينة نقل بضائع أمام سواحل مدينة الإسكندرية في مصر اليوم .

 

ووفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية » كانت هيئة ميناء الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية "AYLA" للغرق، أثناء رحلتها من ميناء طرابلس الليبي إلى الإسكندرية  ،

 

وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد.

 

وأصدرت قيادة القوات البحرية في مصر أمرا بدفع سفينة الإنقاذ "العريش" من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، حيث نجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم

 

أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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