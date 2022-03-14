ما حكم لبس المرأة «خلخال» خارج المنزل؟.. رد حاسم من مبروك عطية

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يعتبر الخلخال من أدوات الزينة التي تكمل بها المرأة أطلالتها سواء كانت لملابس السهر أو الكاجول، لذا ينتشر بكثرة في أماكن بيع الإكسسوارات النسائية، ويعود ظهوره إلى فترة الثقافات الشرقية فكان يوجد في الحضارة السومارية والفرعونية، ولكن تدور حوله العديد من الأقاويل بشأن جواز أو حرمانية ارتداء النساء له.

هل الخلخال حلال أم حرام؟

ووجهت سيدة سؤالا للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بهذا الشأن، قائلة: «ما حكم ارتداء المرأة الخلخال هل هو حلال أو حرام؟».

وأجاب «مبروك عطية»، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بأن الخلخال عبارة عن دائرة تُلبس في أسفل القدم، وليس على المرأة حرج في ارتدائه ولكن بشروط أولها ألا يكون ملفتا للنظر وثانيها ألا يصدر صوتا: «لو الرجل فيها عشر خلاخيل ومتغطية ومش بتطلع صوت الله يحييها».

وأشار إلى أن المنهي عنه هو أن تتعمد المرأة لفت النظر إليها به، وذلك بأن تمشي وتضرب الأرض برجلها فيحدث صوتا يجعل الرجال تلفت إليها: «أملي رجليك خلاخيل من كعب رجليك لركبتك، مدام متغطية لا شيء فيها».

رد حاسم لمبروك عطية

وتابع الأستاذ السابق في جامعة الأزهر أنه على المرأة النظر إلى نفسها في المرآة قبل الخروج، وفي حالة كان الخلخال ظاهرا أو سوف يحدث صوتا يلفت الانتباه، فيصبح فتنة لمن يراه ما يعني أنه حرام شرعا: «لو الخلخال هيبان حرام، لو الخلخال هيعمل صوت اللي مش واخد باله ياخد باله حرامين».

وأوضح أن الأمر مرده إلى ظهور الخلخال شكلا وصوتا فإن كان مستورا لا حرج فيه، ولكن إذا كنت ترتديه على بنطلون واسع والجزء الأخير منه يسمح له بالظهور ففي هذه الحالة لا يجوز، ويفضل ارتدائه في المنزل.