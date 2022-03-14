عامان على «الضيف الثقيل».. ماذا تغيّر في حياة صغار «زمن كورونا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

رأسا على عقب، قَلَب فيروس كورونا حياة المصريين فلم يبق شيء على حاله، دخلت الأمهات في حالة كبيرة من الذعر مع عشرات الأسئلة التي درات في أذهانهن مع ظهور الوباء المخيف في مصر دون إجابة، والقلق يعتصر قلوبهن على أطفالهن.

كورونا.. الضيف الثقيل

حطّ «الضيف الثقيل» فأغلق رياض الأطفال والمدارس وغيّر من عادات الأمهات في التعامل مع صغارهن وبات الحذر شعارا رئيسيا في جميع التحركات داخل وخارج المنزل. وإلى جوار الساندوتشات بات هناك مكانا أساسيا لـ الكمامة وعبوة الكحول والمناديل الورقية، ووضعن مجموعة من التعليمات التي لا راد لها: لا تصافح أحدا، لا تقبّل أحدا، لا تقترب من أحد مسافة أقل من متر، ولا تلمس أي شيء.

عامان على قرار إغلاق الحضانات.. مكاسب وخسائر الجميع

بعد عامين من ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مصر، زار «الوطن» رياض أطفال، وتحدّث إلى أمهات كانت لهن حكايات تستحق أن تروى في تعاملهن مع «كوفيد- 19» لاسكتشاف التأثير الذي تركه الوباء في حياتهن.