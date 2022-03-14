اليوم الأبيض لرد هدايا الستات في عيد الحب: محل حلويات أنقذ الرجال

القاهرة - سمر حسين - ماما

الحب هو رمز العطاء والمشاعر الطيبة المتبادلة بين المتحابين، لذلك تقدسه شعوب العالم للاحتفاء به سنويًا، فمن المتعارف عليه أن عيد الحب العالمي أو ما يسمى بـ«الفالنتين» يجرى الاحتفال به في 14 فبراير من كل عام، لكن في عدد من دول شرق آسيا، يتم إحياء هذا اليوم بشكل خاص ومختلف قليلًا حيث يُعرف بـ«اليوم الأبيض» والذي يتم إحياؤه اليوم، أي في 14 مارس بشكل سنوي.

ما هو اليوم الأبيض؟

في يوم 14 مارس من كل عام خاصة على أرض كل من اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، يحتفل السكان بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، إذ أطلقوا عليه «اليوم الأبيض»، وخلاله تُهدى النساء بالشوكولاتة باهظة الثمن من الرجال المرتبطين بهن، أو أزواجهن، وذلك حسب ما ذكرت مجلة «فوربس» العالمية.

واستعدادًا لهذا اليوم المميز، شهدت متاجر العاصمة اليابانية طوكيو، بيع كميات كبيرة من الشوكولاتة البيضاء، وكذلك الورود والتي تنتمي لما يعرف باسم «الفصيلة الخبازية»، التي تتميز بأوراقها الرقيقة وألوانها الزاهية.

سبب الاحتفال باليوم الأبيض

يعد اليوم الأبيض هو نظير عيد الحب العالمي المتعارف عليه، وجرى الاحتفال به للمرة الأولى، بناء على فكرة متجر صغير للحلوى يعرف باسم «إيشيمورا مانسييدو» في منطقة هاكاتا اليابانية في عام 1977، حيث كان المدير التنفيذي للمكان يقرأ مجلة نسائية حينها، وسرعان ما لفت انتباهه رسالة دونتها امرأة، وكتبت فيها: «ليس من العدل حقًا أن يحصل الرجال على الشوكولاتة من النساء في عيد الحب لكنهم لا يردون الجميل، لماذا لا يعطوننا شيئا؟ منديل، حلوى، أو حتى ورود من الفصيلة الخبازية».

وحينها أدرك الرئيس التنفيذي لمتجر الحلوى، أنه إذا تم تقديم الهدايا للنساء ستسعدن بذلك، وذلك مقابل هدايا عيد الحب الذي يحصل خلاله الرجال على هدايا مميزة من نسائهم، وسرعان ما أهداه تفكيره إلى اختيار يومًا خاصًا بالرجال حتى يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم للإناث، وصنع حلوى جديدة مخصصة لهاذ اليوم، مصنوعة من عجينة المارشميلو مع الشوكولاتة المحشوة بالداخل.

اختيار تاريخ للاحتفال باليوم الأبيض

وفي اجتماع للشركة طلب رئيس «إيشيمورا مانسييدو» من الموظفات اختيار يوم يتم تقدير المرأة فيه، وتقديم الهدايا المميزة، وجاء هذا اليوم في 14 مارس من كل عام، وبالتعاون مع متجر محلي يعرف بـ«Iwataya»، تم الاحتفال بأول «يوم أبيض»، ولكن تحت اسم «Marshmallow Day».

وبعد فترة من الوقت، اقترح المتجر تغيير الاسم لاحقًا إلى «اليوم الأبيض»، وبعد ذلك انتشر الاحتفال به في جميع أنحاء اليابان وبدأ في تضمين الشوكولاتة البيضاء وغيرها من الأشياء الملموسة كهدايا مقبولة، كما تبنت تايوان وكوريا الجنوبية هذا العرف.