«محمود» في خدمة الأمهات: ملابس الأطفال ماركات عالمية بسعر يبدأ من 5 جنيهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمجرد اكتشاف الزوجين أنهما ينتظران مولودا جديدا يكون لديهما شغف كبير في شراء الملابس الخاصة به، لاسيما عند تحديد نوع الجنين، ويحاول كلاهما اختيار المناسب من خلال الجودة والسعر، ويظل ذلك الأمر خلال المراحل العمرية للطفل هدفا لهما.

محل يبيع ملابس الأطفال بأسعار خيالية

وداخل أحد المحال في السيدة زينب، قرر محمود جونيور، كما يطلق عليه، تحقيق هذه المعادلة الصعبة التي تجمع بين الجودة العالية والخامات المصنوعة من القطن بنسبة 100٪ وماركات عالمية، والأسعار الرحيصة، والتي تبدأ من 5 جنيهات: «بحاول أعمل توازن، وأقدم كل المنتجات اللي بتحتاجها الأم من أول حديثي الولادة لحد 16 سنة»، بحسب قوله لـ«هن».

يبيع «محمود» الذي يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 16 عامًا جميع ملابس الأطفال والمستحضرات الخاصة لهم بأسعار خيالية، وفقا لوصفه: «الناس بتيجي بتشتري بالكيلو تقريبا، يعني الحاجة الواحدة اللي ممكن يشتروها بره ممكن بنفس التمن يشتروا بيها 10 قطع».

«محمود»: أشتري من المصانع كميات كبيرة

وعن أسباب بيع «محمود» لملابس الأطفال بسعر قليل، شرح أنه يشتري كميات كبيرة من المصانع، ولا يعمل على البيع بضعف الثمن، وإنما يلتزم بالمكسب البسيط: «عشان كده الحمدلله حاجتنا بتخلص ومش بتقعد أسبوع على بعضه، كل شوية هتلاقي يا بضاعة متكررة يا جديدة».

وتبدأ أسعار ملابس الأطفال من 5 جنيهات حتى 600 جنيه تقريبا حسب الكمية: «أنا ببيع ملابس وببرونات وشامبو وكراسي الأطفال والسرير المتنقل، وكل حاجة سيحتاجها الطفل، وكلها ماركات عالمية».