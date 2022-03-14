هبة قطب للسيدات: «اعملي أي حاجة عشان تزودي دخل أسرتك.. حتى لو خيط وإبرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، السيدات بالعمل للمساعدة في زيادة ميزانية المنزل، قائلة: «دايما بنادي وبقول إن الست تشتغل أي حاجة، يا ستات أرجوكم كل واحدة بتعرف تعمل حاجة تعملها..حتى لو خيط وإبرة».

المصروف اليومي عملي أكثر من الشهري

وأضافت هبة قطب ، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها تؤيد مقولة أن الزوج يدير مصروف المنزل بدلا من زوجته، بشرط أن يكون الأقدر على ضبط الأمور، «ده نمط شخصي، وفيه ناس مخلوقة عندها هذه الملكة، لكن فيه ناس متعرفش في جيبها كام».

وأفادت بأن هناك أزواجا يخصصون مصروفا يوميا، وهذا أفضل من تخصيص مصروف سنوي أو شهري، «الموضوع ده عملي جدا، وبيظبط الأمور في البيت».

وأشارت إلى أنها تعرف سيدة يظل معها مصروف البيت حتى نهاية الشهر، ولكن يمثل هذا الأمر إرهاق لها، «بتقولي اتفقت مع جوزي نقسم نفس المبلغ ولكن أسبوعيا».

%90 من الخناقات في البيوت بسبب الفلوس

ولفتت أن البيوت المصرية توجه مشكلة تتعلق بشأن إدارة الأموال والميزانية، «90% من الخناقات بتكون على الفلوس»، وبالتالي يجب أن يدرك الزوجان هذه المشكلة، والاعتراف بها يشكل أول الطريق الصحيح، كما يوجد مشكلة في الكلام ما بين الزوجين عن الفلوس، «بتقلب خناقة ومش بتبقى مناقشة رايحة وجاية».

وأفادت بأنه يجب أن يتعلم الزوجان كيفية التدبير المنزلي، «عندنا كمية هدر غير طبيعية، ناكل الأكل والباقي نرميه أو نركنه، لكن لازم نشتغل إن ميبقاش فيه باقي، ونجيب على أد اللي هناكله».