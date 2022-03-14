علاج انسداد الأنف من جهة واحدة.. قطرات وبخاخة وجراحة حسب الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل كثيرون عن علاج انسداد الأنف من جهة واحدة، باعتبارها من الحالات الشائعة التي يتعرض لها ملايين الناس وذلك لعدة أسباب، منها نزلات البرد، أو احتقان الجيوب الأنفية وتراكم المخاط، وكذلك تورم الأنسجة الأنفية، لكن قبل التعرض للعلاجات المنزلية يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب هذه المشكلة الصحية.

وفي السطور التالية يعرض «هن» علاج انسداد الأنف من جهة واحدة وأسبابه.

أسباب انسداد الأنف

قبل معرفة علاج انسداد الأنف من جهة واحدة يجب معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ومنها ما ذكره موقع «ويب طب»، وهي:

- الزوائد الأنفية من أكثر الأسباب الشائعة لانسداد الأنف من جهة واحدة، وهي عبارة عن أغشية ناعمة غير مؤلمة تنمو داخل الأنف، لكن إهمالها أو تركها بدون علاج يسبب زيادة حجمها، وتؤدي إلى انسداد في أحد فتحات الأنف أو كلاهما، ويترتب عليها مشاكل في التنفس، وأعراضها تشبه نزلة البرد والجيوب الأنفية.

- دخول شيء ما في الأنف يسبب انسداد أحد فتحات الأنف، وغالبا ما تنتشر عند الأطفال، بسبب لعبهم المستمر في الأنف.

- نزلات البرد واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انسداد الأنف من جهة واحدة أو اثنتين، وتحدث نزلات البرد نتيجة أنواع مختلفة من الفيروسات، لذلك فإن المضادات الحيوية لا تساعد في علاجها ويمكن التعافي منها في حالة وجود جهاز مناعي قوي خلال مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، ويزول بعدها انسداد الأنف وباقي الأعراض من كحة والتهاب الحلق الذي يزول تدريجياً مع العلاجات المنزلية.

- الجيوب الأنفية لها دور كبير في انسداد الأنف وتكون مصحوبة بألم في منطقة الجيوب الأنفية، سواء أعلى الأنف أو في منتصف الجبين وخلف العين والخدين، إضافة إلى ألم الأذن والصداع وانسداد الأنف وتنتشر الإصابة بها في فصل الشتاء نتيجة الحساسية أو المهيجات البيئية أو الفيروسات أو البكتيريا.

- لحمية الأنف مشكلة صحية تسبب انسداد الأنف من جهة واحدة أو اثنتين، وعلاجها يتمثل في استئصالها من الأنف إذا كان لها تأثير كبير على الجهاز التنفسي.

علاج انسداد الأنف من جهة واحدة

بالنسبة لعلاج انسداد الأنف من جهة واحدة، قال الدكتور محمد جميل أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة أثناء لقائه في برنامج «صحتك» المقدم على قناة «المحور»، إنه يمكن البدء في العلاج الطبي لانسداد الأنف من جهة واحدة بسبب التهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد، أما إذا كان انسداد الأنف بسبب اللحميات أو الأورام الحميدة أو الخبيثة فحينها تكون الجراحة هي العلاج الأساسي، لافتا إلى أن خطورة العملية تتمثل في مكانها، لأن الجيوب الأنفية حولها العين والأذن وأوردة خطيرة جدا، لذلك يجب الحرص عند إجرائها، ونجاحها يعتمد بشكل كبير على مهارة الطبيب.

العلاجات المنزلية لانسداد الأنف

- يمكن علاج الأنف من جهة واحدة من خلال استخدام مزيلات الاحتقان التي تعمل على تقليل انتفاخ الأغشية الموجودة داخل الأنف، وهذا يزيل انسداد الأنف تدريجياً، ويمكن استخدامها على هيئة بخاخات أو حبوب، ويُنصح بتوخي الحذر عند استخدام البخاخات لأنها تؤدي أحياناً إلى زيادة الأعراض سوءًا، كما تعمل الحبوب على رفع ضغط الدم.

- إذا كان انسداد الأنف بسبب الزوائد الأنفية فيمكن علاجها من خلال استخدام بخاخات الستيرويد، أو قطرات الأنف التي تساعد في تقليل حجم الزوائد، وإذا لم ينجح العلاج يضطر الطبيب حينها لإجراء عملية جراحية تزيل الزوائد من الأنف.