علاج اختناق عصب اليد بدون جراحة.. الراحة التامة أول خطوة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض الأعصاب الطرفية، وبالتحديد أعصاب اليد، للكثير من العوامل التي تسبب آلاما شديدة، وتؤثر هذه المشكلة تحديدا على ربات البيوت وتسمى بـ«اختناق عصب اليد»، والمقصود به العصب الأوسط الواصل بين الرسغ والكف في اليد، وغالبًا ما يؤدي إلى تلف الأعصاب إذا لم يتم حل المشكلة في أسرع وقت، لذا يقدم «هن» في التقرير التالي علاج اختناق عصب اليد بدون جراحة وفق موقع «topdoctors» البريطاني.

سبب اختناق عصب اليد

السبب الرئيسي لحدوث اختناق عصب اليد هو الإصابات المتكررة، مثل الحوادث الشديدة، خاصة حوادث الموتوسيكلات التي تؤثر على اليد بشكل كبير، وكذلك زيادة التحميل الخاطئ على العصب والذي يعتبر من الأسباب الشائعة عند النساء بسبب كثرة الأعمال المنزلية المعتمدة على اليد، وهناك بعض العوامل الأخرى التي قد تزيد من احتمالية اختناق العصب، مثل:

- تعد النساء أكثر عرضة للإصابة باختناق عصب اليد بسبب صغر الممر الرسغي لديهن.

- وجود نتوءات عظمية التي تضيق المساحة التي تمشي الأعصاب من خلالها.

- يضغط الالتهاب الناتج عن الروماتويد الالتهابي على الأعصاب خاصة في المفاصل.

- تزيد الإصابة بأمراض الغدة الدرقية من احتمالية الإصابة باختناق عصب اليد.

- يزيد الإصابة بمرض السكري من احتمالية الإصابة اختناق عصب اليد.

- زيادة الوزن تسبب ضغط زائد على الأعصاب.

- الاستخدام المفرط لليد في الوظائف التي تحتاج حركات متكررة وتعتمد علي الأعصاب.

أعراض اختناق عصب اليد

تشمل أعراض اختناق العصب عدة علامات:

- تخدير المنطقة التي يصل إليها العصب.

- آلآم شديدة في منطقة العصب.

- ضعف العضلات في المنطقة المصابة.

-الإحساس المستمر بالتنميل في المنطقة التي يصل العصب إليها.

-الإحساس بالوخز أو الشكشكة في المنطقة المصابة.

مضاعفات اختناق عصب اليد

يؤدي اختناق العصب الي عدة مضاعفات مختلفة تتمثل في:

- ضمور العضلات وفقدان الإحساس باليدين.

- تليف الأعصاب.

- ضعف في قوة العضلات، خاصة عند الإمساك بالأشياء، أو استعمال القلم أثناء الكتابة وغيرها من الوظائف التي من شأنها استخدام اليد دائما.

علاج اختناق عصب اليد بدون جراحة

يمكن علاج اختناق عصب اليد بدون جراحة بالعديد من الطرق التي يحددها الطبيب المتخصص، وتشمل هذه الطرق:

- الراحة التامة تعد أول خطوة لعلاج اختناق عصب اليد بدون جراحة، لذا لابد من التوقف عن أي أنشطة تسبب الضغط على العصب.

- العلاج الطبيعي عن طريق ممارسة بعض تمارين التقوية التي تزيد من قوة وإطالة العضلات المصابة، ما يساعد على تخفيف الأعراض والضغط على العصب.

- الأدوية التي يصفها الطبيب كمسكنات لإيقاف الألم، وتلك الباسطة للعضلات أيضا، وكذلك يمكن في بعض الأحيان حقن الكورتيزون في منطقة الإصابة أو تناوله عن طريق الفم.

- في حال عدم نجاح أي من الطرق السابقة في علاج اختناق عصب اليد بدون جراحة يتم اللجوء للجراحة، وذلك لتوسيع المسار الذي يمشي فيه العصب أو لإزالة الضغط من عليه.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور محمد خطاب استشاري جراحة العظام خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «كلام من القلب» على قناة «الحياة»، أن اختناق الأعصاب في اليد يسبب تنميلا في الأصابع، وقد يصل الألم في بعض الحالات إلى الرقبة، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى العلاج الجراحي وفتح جزء صغير في اليد لعلاج السبب، بحيث لا يعاود الألم مرة أخرى.

وأضاف، «قديما كان يمكن إجراء هذه العملية ويعود الألم مرة أخرى بعد فترة من الزمن، ولكن حاليا تطور العلاج بحيث ينهي على السبب ولا يتكرر مرة أخرى».