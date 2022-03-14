علاج آلام الجسم بسبب البرد.. الحل في الماء الدافئ والزبادي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر العديد من مصابي نزلات البرد في بعض الأحيان بآلام في الجسم، وقد تزيد معاناتهم مع الأعراض الأخرى، لذا يبحث كثير من المصابين عن طرق لعلاج آلام الجسم بسبب البرد بوصفات آمنة وسهلة داخل المنزل، إلى جانب تناول العلاجات اللازمة، والتي تستعرضها السطور التالية.

علاج آلام الجسم بسبب البرد

وخلال لقائه ببرنامج «من القلب للقلب»، المعروض عبر شاشة «إم بي سي مصر»، أوضح الدكتور خالد عمارة، أستاذ جارحة العظام بجامعة عين شمس، أن أي شخص يعاني من نزلات البرد المختلفة يمكنه التغلب على الأمر بالحصول على حمام دافىء، إذ ينشط عمل الدورة الدموية بشكل فعال، ويخفف من حدة الشعور بتلك الآلام.

وشدد أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس، على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمناسبة عقب الحصول على الحمام الدافئ، كي لا يتعرض الشخص لمضاعفات في حالته المرضية.

أعراض الإصابة بنزلات البرد

وعادة ما يعاني مصاب نزلة البرد، من بعض الأعراض الشائعة، والتي من بينها حسبما ذكر موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة:

- سيلان أو انسداد الأنف.

- العطس.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- صداع الرأس.

- التهاب الحلق.

- السعال.

- تورم الغدد الليمفاوية.

- صعوبة في التنفس.

- آلام الصدر.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- آلام الجسم والعظام.

ما الفرق بين البرد والأنفلونزا؟

قد تبدو نزلات البرد والإنفلونزا متشابهة جدًا في البداية، فكلاهما من أمراض الجهاز التنفسي، ويمكن أن يسببا أعراضًا مماثلة، ومع ذلك، تسبب الفيروسات المختلفة هاتين الحالتين، وستساعدك الأعراض على التمييز بينهما.

يمكن أن تساعدك معرفة الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا في تحديد كيفية علاج حالتك، وما إذا كنت بحاجة إلى زيارة الطبيب أم لا، وكقاعدة عامة تكون أعراض الأنفلونزا أكثر حدة من أعراض البرد.

الفرق الواضح الآخر بين الاثنين هو مدى صعوبتهما، فنادرًا ما تسبب نزلات البرد حالات أو مشاكل صحية إضافية، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى حدوث مضاعفات مثل:

- التهابات الجيوب الأنفية والأذن.

- التهاب رئوي.

العلاجات المنزلية لنزلات البرد

للعلاجات المنزلية تأثير فعال في علاج حدة أعراض نزلات البرد، والتي تشمل من أبرزها:

1- الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد في تغطية الحلق وتخفيف التهيج.

2- شرب الكثير من السوائل

تساعد على البقاء رطبًا جيدًا على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم، وتساعد أيضًا في تخفيف الاحتقان.

3- الحصول على قسط كبير من الراحة

تساعد هذه الطريقة جسمك على توفير الطاقة له.

4- مستحلبات الزنك

قد تقلل مستحلبات الزنك من مدة استمرار أعراض البرد إذا تم تناولها في بداية الأعراض.

ما هو الطعام الذي يجب تناوله عند الإصابة بنزلات البرد؟

عندما تكون مصابا بنزلات البرد، قد لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام على الإطلاق، لكن جسمك لا يزال بحاجة إلى الطاقة التي يوفرها الطعام، فقد تكون الأطعمة التالية مفيدة للغاية للتعافي من البرد:

1- الزبادي

يحتوي الزبادي على مليارات البكتيريا الصحية التي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء، وقد يساعد وجود ميكروب صحي متعايش في أمعائك جسمك على محاربة عدد من الأمراض والحالات، بما في ذلك الزكام ونزلات البرد.

2- الشوربة الدافئة

يعد طبق الحساء من الأطباق المفيدة للجسم وقت الإصابة بنزلات البرد، حيث تساعد السوائل الدافئة في فتح الجيوب الأنفية حتى تتمكن من التنفس بسهولة أكبر، ويمكن للملح الموجود في الحساء أن يخفف من التهاب أنسجة الحلق.

3- المشروبات الدافئة

المشروبات الدافئة مثل الشاي والزنجبيل رائعة لنزلات البرد، كما يمكن إضافة العسل إلى البعض منها، لتخفيف التهابات الحلق والاحتقان، لكن يجب الابتعاد عن القهوة خلال تلك الآونة، لأن الكافيين يمكنه أن يتداخل مع الأدوية، وقد يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.