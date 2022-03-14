توقعات الأبراج وحظك اليوم 14-3: تحذير من هؤلاء الأشخاص.. ونصيحة خاصة بالعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: لا تتردد في الإرتباط بشريكك لأنك ستعيش حياة سعيدة معه.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقاء السوء ولا تلتفت لأرائهم.

مالياً: ستشعر بالسعادة والراحة وستتحسن الأحوال قريباً.

-برج الثور

عاطفياً: يمكنك قضاء وقت لطيف مع شريك حياتك.

مهنياً: ستواجه بعض الصعوبات في العمل تجعلك أكثر انفعالا.

مالياً: حاول التعامل مع أمورك المالية بذكاء وهدوء.

-برج الجوزاء

عاطفياً: ستقابل شخصا تقع في حبه.

مهنياً: عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: ترغب في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.

-برج السرطان

عاطفياً: تفكر في الإنفصال عن شريك حياتك.

مهنياً: تفكر في البحث عن فرصة عمل أخرى.

مالياً: حاول التفكير في مشاريع تحسن من أوضاعك المالية.

-برج الأسد

عاطفياً: تشعر بالسعادة والحب مع شريك حياتك.

مهنياً: تحصل على مكافأت مالية كبيرة، وترقية في العمل.

مالياً: عليك التفكير جيداً ولا تتسرع في إتخاذ قراراتك المالية.

-برج العذراء

عاطفياً: عليك التفكير بجدية في علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: لا تدخل في صراعات في العمل التي تضر بأوضاعك المهنية.

مالياً: تواجهك مشاكل مادية كثيرة اليوم.

-برج الميزان

عاطفياً: تعامل مع شريك حياتك بحكمة وهدوء.

مهنياً: عليك اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بعملك بحكمة.

مالياً: ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر الإنفاق بكثرة.

-برج العقرب

عاطفياً: تشعر بالرغبة في قضاء وقتا ممتعا مع شريك حياتك.

مهنياً: تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها.

مالياً: سوف تحصل على أرباح مالية اليوم.

-برج القوس

عاطفياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بانطلاقة كبيرة في عملك.

مالياً: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن.

-برج الجدى

عاطفياً: تشعر هذه الفترة بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك.

مالياً: لديك فرصة للسفر لإكتشاف أماكن جديدة.

-برج الدلو

عاطفياً: تتلقى أخبار سعيدة من قبل شريك الحياة.

مهنياً: تستطيع إقامة مناقشات مثمرة مع زملائك في العمل.

مالياً: تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال على من حولك.

-برج الحوت

عاطفياً: تشعر بتحسن كبير في علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتقدم الهائل في عملك، كن فخورا بنفسك.

مالياً: حاول استغلال طاقتك في الترويج لمشاريعك.