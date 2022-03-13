طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض في 10 دقائق.. «نوعي لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض، أحد المأكولات التي ترغب السيدات وربات المنزل في معرفتها، إذ تعتبر من أفضل الوجبات المحببة إلى الأطفال، لذا تفضل الأمهات تقديمها إلى أسرهن، نظرًا للفوائد الغذائية التي تحتوي عليها، بالإضافة إلى سرعة تحضيرها وتجهيزها على المائدة.

ويقدم «هن» طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض بخطوات سهلة وبسيطة، في 10 دقائق، وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها على «قد الإيد» المذاع على فضائية CBC سفرة.

مكونات مكرونة الصوص الأبيض

حليب.

ريحان.

مكرونة مسلوقة.

زبدة.

جوزة الطيب.

ثوم مفروم.

جمبري وسط.

قرفة.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

- في قدر على النار، ضعي الجمبري مع الثوم المفروم، الملح، البهارات السابقة مع التقليب جيدًا.

- ضيفي الدقيق، الحليب، ثم الكريمة.

- اتركي المكونات على النار حتى يتماسك الصوص.

- ضيفي المكرونة إلى الخليط، مع التقليب جيدًا.

- ارفعي المكونات من على النار.

- جهزيها إلى التقديم.

طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض، وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، من خلال برنامجها أميرة في المطبخ على قناة CBC سفرة.

المكونات

- كيس مكرونة وسلقها جيدًا.

- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

طريقة التحضير

- حضري إناء على نار متوسطة وضعي به المكرونة مع الملح، والزيت.

- اتركيها لمدة 20 دقيقة على النار حتى تنضج.

- انقلي المكرونة إلى مصفاة مع غسلها جيدًا بالماء البارد.

- حضري إناء على النار لعمل الصوص الأبيض.

- ضعي إليه الزبدة، واتركيها على نار هادئة.

- ضيفي الدقيق مع التقليب، حتى تتجانس المكونات معًا وتصبح باللون الذهبي.

- اسكبي الحليب إلى المكونات مع التقليب بالمضرب اليدوي.

- ضيفي الفلفل الأسود، الملح مع التقليب حتى تحصلين على الصوص الأبيض.

- ضعي المكرونة المسلوقة في أطباق للتقديم.

- وزعي على المكرونة الصوص الأبيض.

- جهزيه إلى التقديم.

طريقة تحضير مكرونة بالصوص الأبيض

- كيس مكرونة.

- 2 ملعقة من الزيت.

- 2 كوب من الحليب.

- 2 كوب دقيق.

- ملح، فلفل، وكمون.

- بقدونس.

- جبنة شيدر.

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة جيدًا.

- ضعي الملح الزيت مع تشويح البصل.

- ضعي الثوم إلى المكونات، المشروم، ثم الجمبري أو قطع الدجاج.

- اسكبي الزبدة إلى الدقيق مع التشويح.

- ضيفي المكرونة ثم الدجاج، المشروم، البصل مع التقليب الجيد.

- جهزيها إلى التقديم بالإضافة إلى البقدونس المفروم، والشيدر.

فوائد تناول المكرونة بالصوص الأبيض

- تمنح الجسم الطاقة اللازمة، لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي تدعم عضلات الجسم.

- تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل حمض الفوليك، الذي يعتبر من الأمور المهمة للسيدات في مرحلة الإنجاب.

- صحية ولذيذة مع الصوص الأبيض.

- تساعد على دعم الجهاز العصبي والهضمي.

- تحتوى على عناصر غذائية تساعد على امتصاص الكالسيوم، مما يساعد على الامتناع من الإصابة بهشاشة العظام.

- تحتوي على قدر كافي من السوائل، وبالتالي تساعد على زيادة الإحساس بالشبع.