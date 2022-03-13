أسعار شوبينج النجوم.. فستان بنصف مليون وحقيبة بـ 45 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتألق النجوم والنجمات بإطلالات مميزة عادة لخطف الأنظار، نستعرض أبرز الإطلالات خلال هذا الأسبوع وأسعارها.

- حورية فرغلي

اختارت الفنانة حورية فرغلي أثناء ظهورها كضيفة في إحدى حلقات برنامج حبر سري فستان مخمل باللون الأسود مطرز على شكل نجفة من الكريستالات، من تصميم Dolce & Gabbana ويصل سعره إلى 4714 دولار، أي ما يعادل 74 ألف جنيه.

- مايا دياب

احتفلت الفنانة مايا دياب باليوم العالمي للمرأة على طريقتها الخاصة، حيث نشرت مجموعة صور لها بفستان من الستان باللون الشامبين، وبثنيات متدلية من منطقة الصدر وظهر مكشوف، ويصل سعره إلى 2200 دولار، أي ما يعادل 34 ألف و500 جنيه.

- هند صبري

اختارت الفنانة هند صبري لحضور حفل مجلة Enigma الثامن الذي أقيم في مدينة دبي، فستان من تصميم Valentino، بصيحة one shoulder، فضفاض بعض الشيء عند منطقة الصدر، باللون الأخضر.

يصل سعر الفستان إلى 4063 دولار، أي ما يعادل 64 ألف جنيه.

- دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها على إنستجرام بمجموعة صور، ترتدي ملابس كاجوال مع حقيبة أنيقة تحمل العلامة التجارية لبراند Fendi. ويصل سعر الحقيبة إلى 2600 دولار، أي ما يعادل 45 ألف و669 جنيه.

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