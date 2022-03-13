تبدأ من 21 جنيها.. تعرف على أسعار ياميش رمضان هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

ياميش رمضان من الأمور الأسياسية في هذا الشهر الكريم، لذا يقبل الكثير من الأشخاص على شرائه، ويعتبر ولزبيب والبلح والقراصيا واللوز والكاجو من أساسيات ياميش رمضان.

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار ياميش رمضان من موقع "أمازون".

شنطة رمضان صغيرة من أبو عوف، 10 قطع، بـ 650 جنيها.

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- قطعتين من مشروب بطعم قمر الدين، بـ 30 جنيها.

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- عين جمل من أبو عوف، 250 جرام، بـ 33 جنيها.

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- زبيب جولدن من أبو عوف، 400 جرام، بـ 189. جنيها.

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- جوز هند خالى الدسم ( خشن )، 250 جرام، بـ 27 جنيها.

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- لوز محمص من أبو عوف، 200 جرام، بـ 64 جنيها.

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- بندق مقشر من أبو عوف، 200 جم، بـ 74 جنيها.

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- تين مجفف العالمية 300 جم، بـ 55 جنيها.

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- قراصيا من أبوعوف، 225 جرام، بـ 140 جنيها.

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- فول سودانى، 250 جرام، بـ 21 جنيها.

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