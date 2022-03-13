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تبدأ من 21 جنيها.. تعرف على أسعار ياميش رمضان هذا العام

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

ياميش رمضان من الأمور الأسياسية في هذا الشهر الكريم، لذا يقبل الكثير من الأشخاص على شرائه، ويعتبر ولزبيب والبلح والقراصيا واللوز والكاجو من أساسيات ياميش رمضان.

وفيما يلي نستعرض لكم أسعار ياميش رمضان من موقع "أمازون".

شنطة رمضانمقاديير شنطة رمضان

شنطة رمضان صغيرة من أبو عوف، 10 قطع، بـ 650 جنيها.

للشراء : اضغط هنا

قمر الدين

- قطعتين من مشروب بطعم قمر الدين، بـ 30 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

عين الجمل

- عين جمل من أبو عوف، 250 جرام، بـ 33 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

زبيب جولدن

- زبيب جولدن من أبو عوف، 400 جرام، بـ 189. جنيها.

للشراء: اضغط هنا

جوز هند

- جوز هند خالى الدسم ( خشن )، 250 جرام، بـ 27 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

لوز محمص

- لوز محمص من أبو عوف، 200 جرام، بـ 64 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

بندق مقشر

- بندق مقشر من أبو عوف، 200 جم، بـ 74 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

تين مجفف

- تين مجفف العالمية 300 جم، بـ 55 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

قراصيا

- قراصيا من أبوعوف، 225 جرام، بـ 140 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

فول سوداني

- فول سودانى، 250 جرام، بـ 21 جنيها.

للشراء: اضغط هنا

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