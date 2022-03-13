«كايا» ملك ساندويتشات البيض بالبسطرمة في عابدين: بدأ مشروعه بـ900 جنيه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في أحد شوارع منطقة عابدين، بمحافظة القاهرة، يقف «أحمد» البالغ من العمر19 عاما، أمامه أنبوبة غاز، وعدِة طاولات صغيرة بها أشهى ساندوتشات البيض بالبسطرمة، مع الجبن والمقليات السريعة، يعرضها للبيع، بأسعار زهيدة، فهو لا يحلم سوى بالرزق الحلال، والمكسب البسيط، بحسب حديثه لـ«هن».

أكثر من 16 ساعة، يقضيها «أحمد» الشهير بـ«كايا» في الشارع، إذ يبدأ عمله في الصباح الباكر حتى منتصف الليل، يحضر الأكلات المختلفة ويقوم ببيعها للمارة:«بدل الوقفة في الشارع قولت لنفسي أكل لقمة حلال».

ابن منطقة عابدين: بدأت العمل من 2 إعدادي

رحلة صعبة بدأها الشاب، بعد أن أجبرته الظروف على ترك تعليمه للإنفاق على نفسه وأسرته البسيطة، وفقا لحديثه لـ«هن»، قائلا: «بدأت الشغل من 2 إعدادي، اشتغلت كهربائي في الأول ومن بعدها في شركات الكهرباء، قبل ما أقرر أفتح مشروع الأكل».

ميزانية المشروع

900 جنيه فقط، كانت ميزانية مشروع «أحمد» الذي دشنه منذ عدة أشهر في محاولة لكسب لقمة العيش، متابعا:«جبت الأنبوبة والترابيزات مع الأكل بـ900 جنيه، وبدأت المشروع وكل الجيران هنا زبايني».

يبيع «أحمد» المأكولات بأسعار زهيدة الثمن، فهو لا يهدف إلى الربح بقدر كسب ثقة زبائنه: «الساندوتش بـ6 جنيه وفي بـ8، المهم المكسب الحلال حتى لو الرزق على قد الإيد».

امتلاك محل صغير.. حلم «أحمد» في المستقبل

ويحلم الشاب بامتلاك محل صغير يبيع من خلاله منتجاته بدلا من البيع في الشارع: «نفسي في محل بس يبقى ملكي بدل الوقفة في الشارع وأستر أختي»، بحسب حديثه.