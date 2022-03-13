أشهر 4 سيدات على طوابع البريد ضمن مبادرة «نساء في صورة».. من هن؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، والرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، إنها نفذت مبادرة «نساء في صورة» لتكريم نماذج نسائية بوضع صورهن على طوابع بريد، ومن ضمن السيدات المكرمات الإعلامية القديرة سناء منصور لأنها مدرسة إعلامية مميزة علمت الكثير من الإعلاميين، موضحة أن هذه شهادة حقيقية، وليست مجاملة للإعلامية القديرة التي تتمنى لها دائما وافر الصحة.

الطوابع التذكارية

وأضافت «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أن المبادرة تجرى للعام الرابع على التوالي وتطبع الطوابع المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي المشهرة من وزارة التضامن لإبراز صورة مصر الحقيقية أمام العالم وعرض إنجازات السيدات المصريات عبر الأجيال والمهن المختلفة، متابعا: «مع الأسف في بعض الأوقات الإعلام الدولي لا يركز على إنجازات مصر والسيدات المصريات، لذا فكرنا نسلط الضوء على المرأة المصرية المميزة في مختلف المجالات، وجرى إنشاء طابع بريد بتصميم فرعوني، وجرى تكريمات السيدات المصريات والنساء العربيات، وشملت الأسامي الدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور ماجي الحلواني».

تكريم سيدات عربية ومصرية

وأوضحت أستاذ الإعلام، أن التكريمات تشمل السيدة محاسن الإمام وهي إعلامية أردنية، مؤكدة أن المرأة المصرية رمانة ميزان المجتمع المصري، خاصة أن احتفال يوم المرأة في مصر كان تحت شعار أيقونة الحياة لأن النساء تقدم مسيرات عطاء، لافتة إلى أن الاحتفال مستمرة كل عام في شهر المرأة، موجهة الشكر لشبكة قنوات dmc التي تقدم ما يفيد المرأة المصرية والعربية.