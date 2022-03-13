طريقة عمل سلطة الكول سلو بخطوات سهلة.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الكول سلو» من أشهر أنواع السلطات التي تُقدم في المطاعم الكبيرة بجانب العديد من الوجبات الرئيسية، فهي شهية ولذيذة وطعمها مميز، يحبها الجميع خاصة الأطفال، وتُقدم باردة ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت، ولكن دائما تسأل ربات البيوت عن سر نجاح طريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت مثل المحلات.

طريقة عمل سلطة الكول سلو للشيف سالي فؤاد

المقادير

ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة جزر مبشور

ملعقة بصل أبيض مفروم صغير

¼ كوب مايونيز

ملعقتين سكر

ملعقتان حليب كامل الدسم

ثلاثة أرباع ملعقة خل أبيض

ملعقة وربع من عصير الليمون

¼ ملعقة صغيرة ملح مع رشة فلفل أسود

طريقة التحضير

- طريقة عمل سلطة الكول سلو يمزج كلا من السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، ويخفقوا جيدا حتى يصير المزيج متجانس.

- الخطوة التالية هي إضافة خليط الكرنب المقطع وإضافة البصل أيضا بجانب الجزر المبشور.

- يفضل القطع تكون صغيرة حتى تحصلي على نفس طريقة عمل سلطة الكول سلو الجاهزة.

- يقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس.

- نضع الخليط في طبق يتسم بالعمق داخل الثلاجة ويغطى جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل أن تقدميه.

- يمكن تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة للحصول على مظهر جمالي للطبق.

- تقدم بجانب وجبات رئيسية مثل المشاوي والدجاج.

سلطة الكول سلو قليلة الدسم للشيف سالي فؤاد

المقادير

كرنب أبيض

جزر مبشور

بصلة

الصوص مايونيز لايت

عسل أبيض

ملح وفلفل

لبن خالي الدسم

طريقة التحضير

- تخلط مكونات الصوص السائلة حتى تتجانس جيدا.

-يضاف البصل والجزر والكرنب ويخلط مع الصوص ثم يقدم.

طريقة عمل سلطة الكول سلو للشيف فاطمة ابو حاتي

المقادير

كوب من الجزر المبشور

كوبان من الكرنب المبشور

ثمرة من البصل الأبيض المبشور

نصف كوب من الزبادي الطبيعي

نصف كوب من المايونيز

ملعقة كبيرة من العسل

رشة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الخل

طريقة التحضير

- نضع البصل مع السكر في طبق، ونمزجهم جيدا ثم نتركهم.

-في طبق غيره يكون عميق، نضع الكرنب، الجزر، الزبادي، المايونيز، الملح.

-امزجي كل المكونات معًا جيدًا.

- بعد ذلك نعمل على تصفية البصل من الماء، وبعدها نضيفه على الخليط السابق ويمزج مرة أخرى.

- توضع السلطة في طبق من أجل التقديم، وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين.

أسرع طريقة عمل الكول سلو

المقادير

3 أكواب من الملفوف المفروم

3 أكواب من الجزر المبشور

كوب من المايونيز

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

6 ملاعق كبيرة من الحليب السائل

طريقة التحضير

- يجب خلط الملفوف المبشور والجزر في طبق.

- نضيف على الجزر بعد ذلك المايونيز، السكر، الملح، الفلفل الأسود، ويستمر التقليب حتى تتجانس كل المكونات جيدا.

- يُفضل أن ندخل السلطة الثلاجة قبل أن نقدمها، بحيث تقدم باردة.

طريقة سلطة الكول سلو للشيف سارة عبد السلام

المقادير

حبة كرنب أبيض جوليان

حبة كرنب أحمر مبشور

3 حبات جزر مبشور

بصلة بيضاء مكعبات صغيرة

كوب مايونيز

4 فصوص ثوم مفروم ناعم

كوب لبن رايب

ربع كوب عسل

ملح

طريقة التحضير

- في بولة أو طبق عميق، نضع الثوم المهروس، ونضيف إليه المايونيز واللبن الرايب وعسل النحل، وبعد ذلك نخلطهم بشكل جيد.

- نضع الكرنب الأحمر والأبيض والبصل والجزر في طبق، ومعهم جميع الخضروات المبشورة، ونخلطهم جيدا.

- نضيف الملح صوص الثوم واللبن الرايب، ونقلب كل المكونات مع بعضها حتى تمام التجانس.

- توضع سلطة الكول سلو بالثلاجة لمدة ربع ساعة قبل تقديمها.