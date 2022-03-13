الامارات | لا تتناولوا هذه الأطعمة قبل النوم.. تصيب بالأرق والاستيقاظ المتكرر !

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناولوا هذه الأطعمة قبل النوم.. تصيب بالأرق والاستيقاظ المتكرر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - النوم بسهولة خلال الليل ليس شيئاً يستطيع الجميع فعله دائماً، وهناك الكثير من النصائح التي يمكن العثور عليها حول تحسين نوعية نومك، ويشمل ذلك روتين النوم الصحي وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة الغنية بالدهون قبل النوم مباشرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية يجد الأشخاص المصابون بالأرق صعوبة في النوم بانتظام ويمكنهم الاستيقاظ بشكل متكرر عدة مرات أثناء الليل، ويحتاج البالغون في المتوسط من 7 إلى 9 ساعات، بينما يحتاج الأطفال من 9 إلى 13 ساعة، ويحتاج الأطفال الصغار والرضع من 12 إلى 17 ساعة من النوم يومياً.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية يعاني نحو ثلث البريطانيين من نوبات من الأرق في مرحلة ما، وتقول جامعة جونز هوبكنز في إحدى الدراسات، إن تناول الأطعمة الغنية بالدهون يجعل هناك نوم متقطع أكثر في الليل.

ويمكن للأطعمة الغنية بالبروتين مثل شرائح اللحم والدجاج أن تعطل النوم أيضاً لأنها تستغرق وقتًا طويلاً لتتحلل، كما يجب أيضاً تناول الأجبان القديمة أو المصنعة والسلامي والبيبروني لأنها قد تؤدي إلى تحفيز الدماغ على التفكير واليقظة.

ويمكن أن يمنعك الكافيين من النوم الجيد ويصيبك بالأرق، ولذلك يجب عليك تجنب تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة وبعض مسكنات الآلام قبل النوم.

والنوم عملية معقدة تتأثر بالعديد من الأشياء بما في ذلك الصحة العقلية والتعرض للضوء والمشكلات الجسدية الأساسية، ويميل الأشخاص الذين يدخنون أيضاً إلى قضاء وقت أطول للنوم والاستيقاظ بشكل متكرر، وغالباً ما يعانون من اضطراب في النوم.

ومن أجل نوم أفضل، ينصح الخبراء بتناول الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز القمح الكامل أو منتجات دقيق الشوفان قبل النوم، وستؤدي هذه الأطعمة إلى إطلاق هرمون النوم السيروتونين، ولا تستغرق وقتًا طويلاً للهضم.

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