درة تخطف الأنظار.. وبسنت شوقي جذابة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

بسنت شوقي:

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان قصير باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها كلاتش ونظارة شمس باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

درة:

تألقت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

سهر الصايغ:

ارتدت الفنانة سهر الصايغ تيشرت باللون الرصاصي مع بنطلون جينيز بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى أحمد زاهر:

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ببليزر باللون الهافان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

حورية فرغلي:

وارتدت الفنانة حورية فرغلي فستان متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.