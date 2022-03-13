علاج الصداع النصفي في المنزل.. 9 علامات حاسمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الصداع النصفي في المنزل، من الوسائل التي يبحث عنها العديد من المصابين به، إذ يعتبر من الأزمات الصحية التي يصاحبها العديد من الآلام الصعبة والمزمنة، ما يدفع الأشخاص لتناول بعض المسكنات لتهدئة الألم، ومن الممكن أن تسبب لهم العديد من المشكلات الصحية.

ويقدم «هن» في الموضوع التالي، علاج الصداع النصفي في المنزل، حسبما أوضح الدكتور ماهر فوزي، استشاري الآلام والتخدير والرعاية المركزة في القصر العيني، في أحد اللقاءات التلفزيونية.

أعراض الصداع النصفي

الصداع النصفي من الآلام الصعبة والمزمنة التي تسبب مشكلة لصاحبها، وتؤثر على حياته إذ يفقد التركيز عادة ولا يستطيع أداء المهام الخاصة به، ويظهر في أحد جوانب الرأس، ومن المحتمل أن يصاحبه عدد من الأعراض، كما يلي:

- قيء.

- غثيان.

- الانزعاج من أقل الأصوات.

- حساسية مفرطة من الضوء.

- آلام شديدة في جميع أجزاء الجسم.

- آلام في المعدة، ما يؤدي إلى حدوث إمساك.

- صعوبة في التحدث.

- التبول المفرط.

- الرغبة الملحة في تناول الأطعمة.

علاج الصداع النصفي في المنزل

وأشار «فوزي» إلى أنه يمكن التخلص من آلام الصداع النصفي، باتباع النصائح التالية:

- الحرص على التواجد في الأماكن الهادئة، إذ أن التواجد في أماكن صاخبة يساعد على تفاقم أعراض الصداع، لذا عند الشعور بوجود آلام في الرأس، يجب أن يجلس المصاب في مكان معتم، وهاديء سيساعده ذلك في التخلص من المشكلة سريعًا.

- الابتعاد عن تناول الأدوية الطبية دون استشارة الطبيب، لأنه من الممكن أن يلجأ العديد من الأشخاص إلى الدواء المسكن بشكل مفرط مما يؤثر على صحتهم.

- عمل كمادات المياه الدافئة، إذ تساعد بشكل كبير في التخلص من التوتر، كما يفضل نقع القدمين أيضًا بالمياه الدافئة أيضًا.

- عند الإصابة بالصداع، يلزم تجنب الأنشطة التي تحتاج إلى مجهود مثل الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية، إذ تساعد على تفاقم الأعراض، ولكن عندما يكون الشخص بحالة جيدة عليه الحفاظ على أداء الرياضة لأنها تساعد على إفراز مواد تحارب الآلام بالإضافة إلى أنها تساعد في التخلص من التوتر والاضطرابات النفسية.

- انتظام تناول الكافيين خلال اليوم، بالإضافة إلى تجنب استخدام الأجهزة الالكترونية لمدة طويلة مثل الجلوس أمام الهواتف المحمولة، أو الشاشات.

طرق تجنب الإصابة بنوبات الصداع النصفي

ونوه استشاري آلالام والتخدير، بأنه يمكن تجنب الإصابة بنوبات الصداع النصفي، عبر اتباع نمط حياة صحي، يتمثل فيما يلي:

- الحفاظ على النوم بشكل منتظم، فيما يتراوح من 7 إلى 8 ساعات خلال اليوم.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن الضوضاء.

- الحرص على منح الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.

- تجنب التواجد في أجواء الضغط العصبي، التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي عادة.

- ممارسة التمارين الرياضية مثل اليوجا.

- الحرص على تناول السوائل العشبية التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.