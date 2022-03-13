طريقة عمل الكريم شانتيه البودرة في البيت بأقل تكلفة.. «وفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكريم شانتيه المكون الأساسي في الكثير من الحلويات الشرقية والغربية بجميع أنواعها وأشكالها، ويتميز بتعدد استخداماته وإمكانية تقديمه بأكثر من نكهة، فهو يعطي للحلوى شكلها وطعمها المميز، ومع ارتفاع أسعاره في المحلات، يقدم «هن» طريقة عمل الكريم شانتيه البودرة في البيت، بأكثر من طريقة وبخطوات سهلة بسيطة، وطرق متنوعة على طريقة الشيف حسن.

طريقة عمل الكريم شانتيه البودرة

المقادير

ثلاث أرباع كوب من اللبن البارد

ربع كوب من السكر البودر

ربع كوب من الماء البارد

ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين البودر

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا

- طريقة عمل الكريم شانتيه البودرة هي كالتالي، في إناء عميق تُوضع ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين مع كأس من الماء، ثم يقلب الخليط حتى يذوب الجيلاتين في الماء تماما.

- على نار متوسطة، يُوضع اللبن السائل في إناء ويُترك حتى تمام الغليان، ثم يُزال الإناء من على النار ثم يُوضع في مكان بعيد حتى يبرد.

- يُخلط الجيلاتين والماء مع اللبن المغلي، ثم يُسكب الخليط في الخلاط الكهربائي ويضرب بشكل جيد حتى تمتزج المكونات ويصبح قوامة كريمي.

- تُوضع ملعقة واحدة من الفانيليا وربع كوب من السكر البودرة، ثم يعيد الضرب مرة أخرى.

- يُفرغ الخليط من الخلاط، ثم يوضع في مكان بعيد حتى يبرد.

- أهم خطوة في طريقة عمل الكريم شانتيه البودرة أن يدخل الثلاجة لمدة 90 دقيقة.

- نُخرج الكريم شانتيه من الثلاجة، ثم يضاف إلى كيس مخصص لتزيين الكيك.

طريقة تحضير الكريم شانتيه

المقادير

كوب كريم شانتيه بودرة

2 كوب ماء مثلج أو لبن مثلج

طريقة التحضير

- يوضع كوب الكريم شانتيه البودرة في العجان ثم يوضع اللبن المثلج أو المياه المثلجة ويضرب جيدا على سرعة عالية.

- لنجاح طريقة عمل الكريم شانتيه البودرة، يجب ألا تقل مدة الخفق عن 10 دقائق بحيث يصبح القوام ضعف المقدار السائل.

- يجب أن يوضع في الثلاجة قبل الاستخدام.

كريمات التزيين بأنواعها للشيف سالي فؤاد

كريمة التزيين باللبن

المقادير

2 كوب لبن بارد أو ماء بارد

4 باكو كريم شانتيه بودرة

فانيلا

طريقة التحضير

- في بولة، يُضرب اللبن مع بودرة الكريم شانتيه والفانيلا، وتُخفق بالمضرب الكهربائي أو العجان حتى يتماسك القوام.

- يمكن إضافة أي نكهات أخرى بدلا من الفانيلا.

- يمكن إضافة رشة ملح خفيفة لتوازن الطعم.

كريمة التزيين بالكاكاو

المقادير

2 كوب لبن بارد أو ماء بارد مثلجة

4 باكت كريم شانتيه بودرة

فانيلا

1 كوب كاكاو خام

½ كوب سكر بودرة منخول حسب الرغبة

- في بولة، يُضرب اللبن مع كلا من الكريم شانتيه والفانيلا، وتُخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك القوام ويتضاعف.

كريمة مخفوقة طازجة

المقادير

2 كوب كريمة لباني أو كريمة الحلويات السائلة

فانيلا

سكر بودرة منخول

طريقة التحضير

- تُخفق القشطة جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك القوام.

- لو فصلت، يمكن إضافة عبوة من الكريم شانتيه البودرة وإعادة الخفق، ستتماسك مجددا.

طريقة عمل كريمة مخفوقة طازجة بالجيلاتين

2 كوب كريمة لباني أو كريمة الحلويات السائلة

فانيلا

1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

3 ملعقة كبيرة ماء

4 ملعقة كبيرة سكر بودرة منخول

- يُذاب الجيلاتين مع الماء ويُقلب جيدا، ثم يُضاف للكريمة والفانيلا، ويُخفق جيدا حتى يتماسك القوام ويتضاعف.

- يُضاف السكر البودرة في النهاية، ويُخفق مع الكريمة.

- يمكن إضافة الكاكاو الخام.

كريمة مخفوقة بالفواكه

المقادير

2 كوب عصير فراولة مصفى أو أي نوع عصير مفضل مثلج

4 باكو كريمة خفق بودرة

طريقة التحضير

- يُخفق العصير مع الكريمة البودرة بالمضرب الكهربائي، حتى تتماسك الكريمة جيدا.

- لتماسك أكبر، يمكن إضافة عبوة من الكريمة البودرة.