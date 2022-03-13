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على قد الإيد.. أرخص العروض في عيد الأم

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري:

مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق يوم 21 من شهر مارس الجاري، ينتظر كثير من الأشخاص الخصومات التي تطرحها المولات والمحلات التجارية، لشراء الهدايا بمناسبة هذا اليوم.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أرخص عروض عيد الأم، وفقاً لعدة مواقع تسويق على الإنترنت، مثل أمازون وجوميا.

طقم طاسات قلي، تيفال، بسعر 280 جنيها، بدلا من 349 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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خلاط مع مطحنة من مولينكس، 1.25 لتر، بسعر 399 جنيها.. للشراء اضغط هنا

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او دو برفيو، ماركة جيس باي مارسيانو، 100 مل، بسعر 399 جنيها، بدلا من 427 جنيها للشراء من هنا

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مجموعة تيندر (برفيوم، مزيل عرق، بخاخ معطر)، بسعر 75 جنيها للشراء هنا

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حقيبة يد من جرينتا، لون بني، بسعر 383 جنيها للشراء هنا

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حذاء باليرينا قماش، ماركة ديجافو، بسعر 199 جنيها.. للسعر اضغط هنا

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طقم حلل ستانلس ستيل، تيفال، 8 قطع، بسعر 1612 جنيها.. للشراء من هنا

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