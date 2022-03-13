هدية في عيد الأم.. إليك أسعار أماكن السياحة العلاجية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، ومعاناة كثير من الأمهات، خاصة اللاتي يتراوح أعمارهن من 40-60 سنة من أمراض العظام والتهاب المفاصل وغيرها، فمن الممكن أن تقدم لوالدتك هدية مختلفة.

يمكنك اصطحاب والدتك لأحد الأماكن السياحة العلاجية في مصر، لتجمع ما بين "الفسحة والعلاج" في نفس الوقت، للاسترخاء والهدوء، وللمساعدة على الشفاء من تلك الأعراض التي تكون مصدر إزعاج لكثير من الأمهات، لذلك يستعرض الخليج 365، قائمة بأشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر وأسعارها، وفقًا لموقع حجز الفنادق "بوكينج" عبر الإنترنت.

الغردقة

أحد أفضل المدن التي تشتهر بالسياحة العلاجية، حيث التداوي بالمياه البحرية وطينة الشعب المرجانية وأشعة الشمس والرمال الغنية بالعناصر المعدنية، ويوجد بها أحد المراكز التي تعالج أمراض العظام باستخدام الطبيعة، بعد إجراء فحص شامل لصحة الأم من خلال تحليل الدم، واختبارات المناعة، وظائف الكلى والكبد.

ويعالج أيضًا المركز الأمراض المتعلقة بفترة سن اليأس، إذ يساعد في علاج ضعف السمع الناتج عن تقدم السن، والاكتئاب النفسي، والتهاب المفاصل، والأرق، وأعراض سن اليأس، انسداد الشرايين.

تتراوح أسعار الفنادق في الغردقة من فترة 18 إلى 21 مارس، من 561 إلى 3 آلاف جنيه، سعر غرفة واحدة لمدة 4 أيام.

سفاجا

الرمال السوداء في سفاجا مفيدة في علاج بعض الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل المزمنة كالصدفية والروماتويد، كما أن للرمال هناك 3 مواد مشعة بنسب غير ضارة وهي اليورانيوم، الثوريوم، البوتاسيوم بنسبة 40 % إضافة إلى احتوائها على أغلب العناصر الفلزية المعروفة مع ارتفاع في كمية أملاح الذهب التي تستخدم في علاج مرض الروماتويد والالتهابات المفصلية المزمنة والحادة والتورم والارتشاح المفصلي "مياه المفاصل" وعقد الجلد خاصة بالمرفقين والالتهابات الجلدية المصاحبة للروماتويد .

تتراوح أسعار الفنادق في سفاجا من فترة 18-21 مارس، من 935 لـ3000 جنيه، غرفة مزدوجة.

جنوب سيناء

توجد الكثير من العيون المائية الحارة، مثل حمام فرعون وحمامات موسى ذات الأهمية التاريخية، كما أن لها أهمية علاجية لاحتوائها على المياه الكبريتية التي تساهم في علاج التهاب المفاضل وأمراض الجلد.

حمام فرعون، يقع على بعد 250 كم من القاهرة، وهو عبارة عن بقع عيون كبريتية، تبلغ درجة حرارتها 27 مئوية وتتدفق من جبل حمام فرعون على هيئة بركة بقوة 3000 متر في اليوم الواحد على وجه التقريب وتمتد على الشاطئ بطول 100 متر، وهي ملاصقة لمياه البحر، ويوجد أعلاها كهف صخري منحوت بالجبل يستخدم كحمام ساونا طبيعي نظراً لانبعاث الحرارة من المياه الساخنة الكبريتية من أسفل الكهف الى أعلاه.

أسعار الفنادق في جنوب سيناء، تبدأ من 678 إلى 2700 جنيها من يوم 18 إلى 21 مارس، شامل الوجبات.

أسوان

من أجمل الوجهات في العالم، وتتميز بالعديد من مواقع السياحة العلاجية، يلائم جوها مرضى الكلى والجهاز التنفسي والروماتيزم ويوجد بها مركزين للعلاج بالرمال والمياه، حيث يطمر جسم المريض بالروماتيزم في الرمال الساخنة.

أشهر مناطق السياحة العلاجية بأسوان جزيرة إلفنتين ومنتجع جزيرة إيزيس.

تبدأ أسعار الفنادق في أسوان من 650 إلى 2600 جنيها، من 1 إلى21 مارس.

الوادي الجديد

بها عديد من النباتات الطبيعية التي تساهم في علاج الجهاز التنفسي والهضمي، ومن أشهر تلك النباتات الكركدية والنعناع والدمسيسة، وجميعها يستخدم في علاج الروماتيزم، يضاف إلى ذلك استخدامات النعناع في أمراض الجهاز الهضمي والمغص بشتى أنواعه .

أما عن نبات الحنطل وهو نبات مر الطعم، يستخدم موضعيًا لعلاج الآلام الروماتيزمية بواسطة تسخين الثمرة وقطعها الى نصفين ثم وضعهما على موضع الألم .

تبدأ أسعار الفنادق في الوادي الجديد من 204 إلى 2250 جنيها، في الفترة من 18 إلى 21 مارس.

سيوة

من أشهر المناطق التي تتميز بالسياحة العلاجية والاستشفاء الطبيعي.

وأشهر مناطقها جبل الدكرور والذي اكتسب عند أهالي سيوة منذ قديم الأزل أهمية علاجية في أمراض الروماتيزم وآلام المفاصل والشعور العام بالضعف، ويعتبره أهالي سيوة جبل مقدس، كما تنتشر العيون المعدنية التي تستخدم للعلاج الطبيعي من أمراض الصدفية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض.

تبدأ أسعار الفنادق في واحة سيوة من 536 إلى 2000 جنيه.