كورونا اليوم: نصائح للتحكم في مستويات السكر بعد الإصابة.. وبشرى بشأن الوضع الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

بشرى بشأن الوضع الوبائي في مصر

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الوضع الوبائى لمصر أصبح مطمئنا، وهناك تقدم كبير في عدد الإصابات وحدتها، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات قلت ونسبة المرضى على جهاز التنفس الاصطناعى قلت أيضا وهذا من رحمة ربنا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: "هذا التقدم يتطلب أخذ الحذر، وهناك بعض الدول بدأت تلغى الإجراءات الاحترازية لكن بعد أن وصلت إلى 70 % من التطعيم الكامل ونحن نسعى للوصول إلى هذا الرقم والمستشفيات بدأت تعود لتعطى الخدمة العادية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والحادة".

نصائح للتحكم في مستويات السكر بعد الإصابة بفيروس كورونا

وفقا لموقع وان هيلثي، بعض النصائح للتحكم فى مستويات السكر بعد الإصابة بفيروس كورونا، تتمثل في استشارة طبيبك، استخدام مسحوق القرفة السيلاني، إضافة الألياف إلى الوجبات، تناول خل التفاح.

دولة أوروبية تفتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة لهذه الفئة

فيما تشهد فرنسا زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، فتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من 3 أشهر".

وقال كاستكس، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان"، إنه يوصي "بشدة الضعفاء بسبب تقدمهم في السن أو إصابتهم بأمراض بالاستمرار في وضع الكمامة في الأماكن المغلقة وفي التجمعات الكبيرة"، وفقا للعربية.