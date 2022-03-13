بعد كورونا.. فيروس شديد العدوى يهدد البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يبدو أن الفيروسات لا تهدأ حتى تهدد البشرية بين حين وآخر، وذلك بعد ظهور عدوى نوروفيروس في المملكة المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية، فإن عدوى نوروفيروس بدأت في التفشي في بريطانيا، وحذر مسؤولو الصحة البريطانيين من أي أعراض قد يواجهونها.

هل نوروفيروس شديد العدوى؟.. وكيف ينتقل؟

الفيروس الجديد معد بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوَّث خلال التحضير أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوَّثة، ويمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين، وفقا لموقع "مايو كلينك".

وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين.

كيف ينتشر الفيروس؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن ينتشر المرض بثلاث طرق - الاتصال المباشر مع شخص مصاب، واستهلاك المياه أو الطعام الملوث أو لمس الأسطح الملوثة ووضع اليدين غير المغسولة في فمك أو أنفك.

تسبب عدوى نوروفيروس التهابًا في الأمعاء، وهو ما يسمى التهاب المعدة والأمعاء، في حين أن الشخص المصاب بفيروس نوروفيروس يمكن أن يفرز ملايين من جزيئات الفيروس، إلا أن القليل منها فقط يمكن أن يصيب الآخرين بالمرض.

أين تنتشر عدوى نوروفيروس

عدوى نوروفيروس تنتشر في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس.

أعراض عدوى نوروفيروس

يمكن أن تتسبب عدوى نوروفيروس في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

قد تسبب عدوى نوروفيروس في بعض الحالات الجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحيانا.

وفي حين أن القيء والإسهال من الأعراض الواضحة لنوروفيروس لكن البعض لا يعلم أن آلام البطن والأطراف وارتفاع الحرارة هي أيضا علامة على الإصابة بحشرة "الشتاء السيئة".