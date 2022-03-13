احذر هذه التغيرات في شخصيتك.. تشير إلى مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يأتي مرض الكبد الدهني في شكلين رئيسيين، مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، يمكنك أيضًا الإصابة بمرض الكبد المرتبط بالكحول، وهو تلف الكبد الناتج عن شرب الكثير من الكحول.

إن مشاكل الكبد تتطور بصمت مع عدم وجود أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ومع ذلك يمكن الوقاية من المرض إلى حد كبير من خلال تغييرات نمط الحياة.

يميل المرض إلى التطور لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو المصابين بمرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع الدهون الثلاثية، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

يجب أن يحتوي الكبد السليم على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون، تقول مؤسسة الكبد الأمريكية إنه إذا كان أكثر من خمسة إلى 10 في المائة من وزن الكبد عبارة عن دهون، فإنه يسمى الكبد الدهني.

ووفقا لهيئة الصحة كليفلاند كلينك، فإن أعراض مرض الكبد الدهني لا تظهر في كثير من الأحيان حتى يتطور المرض إلى تليف الكبد، وهو عندما يحدث تندب في الكبد.

إذا كانت لديك أعراض، فقد تشمل ألمًا في البطن أو شعورًا بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن، قد تعاني أيضًا من الغثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن

تشمع الكبد

تشمع الكبد هو نتيجة لتلف طويل الأمد ومستمر للكبد وقد يكون ناتجًا عن العديد من الأسباب المختلفة.

يؤدي الضرر إلى حدوث ندبات تعرف باسم التليف، تحل المطبات (العقيدات) غير المنتظمة محل أنسجة الكبد الملساء ويصبح الكبد أكثر صلابة، يُطلق على التندب والعقيدات معًا تليف الكبد .

بعض الأعراض الأخرى، حيث يكافح الكبد للعمل، تتمثل في: النسيان وفقدان الذاكرة والارتباك والنعاس، كما أن بعض الناس يعانون من تغيرات طفيفة في الشخصية.

إذا كان لديك أي من الأعراض التالية، يجب أن تزور الطبيب على الفور، خاصة إذا تم تشخيصك مؤخرًا بتليف الكبد:

حمى مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورجفة، وغالبًا ما تكون ناجمة عن عدوى

ضيق في التنفس

تقيؤ الدم

براز داكن جدًا أو أسود القطران (البراز)

فترات من الارتباك الذهني أو النعاس

على الرغم من أن هذه الأعراض قد تبدو مختلفة تمامًا، لأن الكبد مسؤول عن العديد من الوظائف المختلفة، إذا توقف عن العمل بشكل صحيح، فقد ينتج عن ذلك مجموعة من المشاكل."

تقول Mayo Clinic أنه يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك إذا كانت لديك علامات وأعراض مستمرة تسبب لك القلق.

إذا أصبت بتليف الكبد الحاد، والمرحلة الرابعة من مرض الكبد الدهني، وتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، فقد تحتاج إلى إجراء عملية زرع كبد.

لا يوجد حاليًا أي دواء يمكنه علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ولكن يمكن أن تكون الأدوية المختلفة مفيدة في إدارة المشكلات المرتبطة بهذه الحالة.

المرحلة المبكرة من الكبد الدهني لا تسبب عادةً أي ضرر، ولكن يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد الخطير، إذا ساءت الحالة.

يرتبط ارتفاع مستويات الدهون في الكبد أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

إذا تم اكتشافه وإدارته في مرحلة مبكرة، يمكن منع مرض الكبد الدهني غير الكحولي من التفاقم وتقليل كمية الدهون في الكبد.