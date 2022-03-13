الامارات | لامتناعها عن طهي الطعام.. رجل يقاضي زوجته في المحكمة !

شكرا لقرائتكم خبر عن لامتناعها عن طهي الطعام.. رجل يقاضي زوجته في المحكمة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام زوج يدعى "إسلام" دعوى نشوز ضد زوجته "م. ع" في مصر، قائلاً إنها "مدلعة ومش قد المسؤولية، ودايماً حاسة أن حياتهما أقل من كل الناس"، وأوضح أن زوجته توقفت عن طهي الطعام وبدأت تطلب الأكل من المطاعم فقط، واتهمته بالبخل.

ووفق الواقعة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الزوج قال في دعواه إن زوجته ترغب في شراء الطعام من الخارج طوال الوقت وتريد من يخدمها في الأعمال المنزلية، وعندما يرفض ذلك تدعي أنه بخيل وتشتكي لأهلها أنه يحرمها من حقوقها، وبعد آخر شجار قرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام ضدها دعوى نشوز.

وتابع أمام قاضي محكمة الأسرة: "بعد الزواج بدأ أسلوبها يتغير معي وتطلب أشياء أكثر من اللازم وتنظر لحياة الناس وتقارن حياتنا بها، وتريد من يساعدها في شغل البيت مثل قريباتها، وتوقفت عن عمل الطعام ودائماً بتطلب الأكل من المطاعم، ولما قولتلها كده مينفعش وإن معيش فلوس تكفي كل يوم أكل من بره البيت، غضبت وقالت لأهلها إني مجوعها، ورفضت ترجع".

وأضاف أن "زوجته غير مسؤولة وتفتعل المشكلات منذ بداية الزواج، وتتمرد على حياتها معه عكس ما أظهرت له في البداية، رغم أنه يوفر لها كل سبل الراحة والترفيه، ولم يبخل عليها في شيء، ورغم ذلك تدعي أنه بخيل".

وحملت الدعوى رقم 6377 وما زالت منظورة أمام محكمة الأسرة في إمبابة.

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